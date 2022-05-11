Стакис: цветы были убраны - это совместное решение нескольких учреждений

Вечером 9 мая руководство Rīgas meži обратилось в Государственную и муниципальную полицию с просьбой обеспечить охрану сотрудников во время уборки цветов, на что получило утвердительный ответ. Таким образом, решение об уборке цветов утром 10 мая было доведено до всех учреждений и согласовано, подчеркивает мэр.

Председатель думы считает, что ситуация 10 мая в Пардаугаве была спровоцирована не уборкой цветов, а внутренними противниками государства, которые хотят использовать любую возможность для нагнетания напряженности в обществе.

"В то время, когда ракеты падали на мирное население Одессы, другим более важной показалась судьба увядших гвоздик", - сказал Стакис.

Он признает, что, к сожалению, есть люди, настроенные против Латвии, против ее свободы и ценностей.

"А есть еще политические оппортунисты, которым наша страна просто не очень важна - они будут ее защищать только до тех пор, пока видят в этом политическую выгоду. Такие люди объединились в подстрекании жителей к участию в акции 10 мая у памятника в парке Победы", - отмечает мэр Риги.

Он напомнил, что возложенные к памятнику 9 мая цветы и в минувшие годы собирали тракторами. Разница в том, что в этом году цветы собрали быстрее. В минувшие годы из цветов в следующие за 9 мая дни складывались гигантские красные пятиконечные звезды. Звезда из гвоздик у монумента, символизирующего оккупацию, теперь была бы явным кощунством по отношению к жертвам Украины, которое также могло вызвать дополнительное напряжение в обществе, подчеркивает Стакис.

Как напомнил мэр, еще до 9 мая людям говорили о том, что пойти к памятнику на этот раз будет означать неуважение к тем, кто отдает жизнь в Украине за свободу, но "люди, вдохновленные некоторыми политическими силами, все равно шли, хотя и хорошо знали, что это будет воспринято как поддержка войны России в Украине". То же самое касается использования пиротехники, которая была запущена вопреки запрету и тому факту, что частные фейерверки взрывались в то время, когда Рига предоставила убежище военным беженцам из Украины.

"Поэтому удивление, что цветы убрали раньше, чем в другие годы, неуместно. Рига обязана убирать свою территорию, что и было сделано в этом рижском парке. С мест захоронений павших никто цветов не убирал", - подчеркивает Стакис.

Он оценивает работу служб в эти дни как профессиональную, даже если были допущены ошибки. По мнению мэра, ответственность за произошедшее в Пардаугаве должны нести в первую очередь виновники событий - те, кто преднамеренно вредит государству, и те, кто просто воспользовался возможностью нажить сиюминутный политический капитал.

"Эта ситуация является лишь четким подтверждением того, что мы должны быть бдительными в охране наших ценностей и национальной безопасности - как в ближайшие дни, так и в ближайшие годы", - предупреждает Стакис.

Как сообщалось, глава Государственной полиции Арманд Рукс признал сегодня утром в интервью TV3, что полиция не предусмотрела развития ситуации 10 мая: это случилось неожиданно, поскольку наблюдения в соцсетях не показали, что кто-то собирается организовать массовые собрания и после 9 мая, а потому полиция не запланировала усиленного присутствия своих сотрудников в Пардаугаве.

Рукс отрицает, что убрать цветы потребовала Госполиция - этот вопрос входит в зону ответственности самоуправления.