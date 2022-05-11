Вс, 15.05.2022
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СГБ выступает против митинга РСЛ на Ратушной площади

Служба государственной безопасности ФОТО: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (СГБ) даст отрицательное заключение Рижской думе по поводу планируемого Русским союзом Латвии (РСЛ) митинга в пятницу на Ратушной площади, сообщила министр внутренних дел Мария Голубева в Twitter.

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РСЛ на своей странице в Facebook осудил уборку цветов из парка Победы трактором на следующее утро. В знак протеста против "произвола, имевшего место в Риге 9 и 10 мая", партия призвала к проведению митинга на Ратушной площади 13 мая в 15:00.

По словам Голубевой, о том, что СГБ даст отрицательное заключение, ее информировал начальник службы Нормунд Межвиетс. Министр рекомендует исполнительному директору Рижской думы следовать оценке компетентных органов.

Уже сообщалось, что 9 мая несколько тысяч человек, в том числе представители посольства России, возложили цветы к подножию монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в Пардаугаве. Утром во вторник муниципальные службы убрали и вывезли цветы.

Это вызвало резкую реакцию в социальных сетях, и нашлись как сторонники, так и противники таких действий. В результате во вторник вечером у памятника вновь собралось несколько сотен человек, в том числе и те, кто восхвалял агрессивные действия России.

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