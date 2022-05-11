СГБ выступает против митинга РСЛ на Ратушной площади

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РСЛ на своей странице в Facebook осудил уборку цветов из парка Победы трактором на следующее утро. В знак протеста против "произвола, имевшего место в Риге 9 и 10 мая", партия призвала к проведению митинга на Ратушной площади 13 мая в 15:00.

По словам Голубевой, о том, что СГБ даст отрицательное заключение, ее информировал начальник службы Нормунд Межвиетс. Министр рекомендует исполнительному директору Рижской думы следовать оценке компетентных органов.

Tā kā @Valsts_drosiba priekšnieks mani ir informējis, ka sniegs Rīgas domei @RigasDome negatīvu atzinumu par potenciālo Krievu savienības pasākumu, aicinu RD izpilddirektoru sekot kompetento iestāžu vērtējumam. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) May 11, 2022

Уже сообщалось, что 9 мая несколько тысяч человек, в том числе представители посольства России, возложили цветы к подножию монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в Пардаугаве. Утром во вторник муниципальные службы убрали и вывезли цветы.