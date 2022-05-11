Видео ⟩ В рамках военных учений на шоссе в Земгале посадили самолет

В учениях участвуют несколько стран-членов НАТО, солдаты практиковались в нестандартной медицинской эвакуации (MEDEAC) между отрядами специальных операций и сухопутных сил. Ночью на автодороге А9 приземлился самолет, взял раненого солдата и доставил его в специализированное лечебное учреждение за пределами территории Латвии.

Для симуляции раненого использовался особый манекен, способный имитировать пациента в тяжелом состоянии. Манекен способен имитировать пульс, дыхание, моргание глаз и другие функции организма живого человека.

Посадка самолета на автомобильной трассе была первым случаем в истории Латвии, когда в рамках учений на автомагистрали посадили самолет такого размера. Задание выполнял специально тренированный экипаж самолета, использующий очки ночного видения.

Самолет C-146A Wolfhound на шоссе Рига - Лиепая ФОТО: Edgars Grundšteins (NBS)

Самолет C-146A Wolfhound американского отряда специальных операций является коммерческим самолетом без военных маркировок. Он может достигать скорости 500 км/ч, разворот крыльев составляет 21 метр, и его посадка на шоссе Рига - Лиепая шириной в 8,5 метра была вызовом как для пилотов специальных операций, так и для военнослужащих, которые осуществляли оценку шоссе и действия по координации посадки.

Отряды, находящиеся рядом с шоссе, размещали световые маркеры, снимали мешающие дорожные знаки. В поисках подходящего места для приземления отряды исследовали две тысячи километров в Курземе. Наиболее подходящим был признан участок длиной в 900 метров в Добельском крае.

Самолет C-146A Wolfhound на шоссе Рига - Лиепая ФОТО: Edgars Grundšteins (NBS)

Как рассказал в интервью TVNET представитель отряда медиков специальных операций, в 2009 году в странах НАТО была введена так называемая процедура Golden hour, которая предусматривает эвакуацию раненых военнослужащих и их доставку хирургам в течение одного часа. Это созданная во время миссий в Афганистане и Сирии система с целью привлечь усиленное внимание к эвакуации раненых и оказанию медицинской помощи. Благодаря системе Golden hour у раненого солдата, пострадавшего в результате взрыва, аварии вертолета или получившего любую другую травму, возможность выживания составляет 91%. Внедрение этой системы сократило смертность на поле боя до самой низкой в современной истории войн.

В учениях Trojan Footprint 2022 по всей Европе принимают участие 2300 военнослужащих специальных операций из 30 стран.

Самолет C-146A Wolfhound на шоссе Рига - Лиепая ФОТО: Edgars Grundšteins (NBS)