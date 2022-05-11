Пабрикс не видит оснований для отставки Голубевой

Пабрикс заявил журналистам в среду, что как гражданин он чувствовал себя оскорбленным и униженным из-за событий у памятника в последние дни, но как политик хотел бы принимать хладнокровные решения.

По словам Пабрикса, необходимо понимать, что Латвия является правовым государством, а это означает, что государственные структуры также имеют определенные ограничения, но эти ограничения не должны проявляться как неспособность эффективно защищать государственные ценности и политику.

По словам министра, сейчас необходимо оценить, была ли работа полиции своевременной и достаточной, но соответствие Голубевой занимаемой должности оценивать не нужно, поскольку министр не может "заниматься микроменеджментом". Сама Голубева заявила сегодня утром, что не намерена уходить в отставку.

Учитывая войну, развязанную Россией на Украине, личная позиция Пабрикса состоит в том, что Латвия должна проявлять нулевую терпимость ко всему "путинскому" в Латвии. Нулевая терпимость должна вписаться в законодательную базу, потому что Латвия является правовым государством и не может просто "заключить в концлагеря людей", которые восхваляют российского лидера Владимира Путина и ходят с символикой российской армии. Сейм должен оценить, достаточно ли существующих норм, чтобы юридически реагировать на такие случаи.

Пабрикс, который минувшей ночью звонил начальнику Госполиции Арманду Руксу и главе Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетсу, также сказал, что Государственная полиция должна провести внутреннее расследование того, как правоохранительные органы выполнили приказ руководства об обеспечении порядка.

Пабрикс сказал начальнику полиции, что, если у полиции возникнут проблемы с поддержанием порядка в будущем, то Минобороны может привлечь земессаргов.

Министр обороны назвал ошибкой уборку возложенных 9 мая цветов на следующее утро, потому что возлагать цветы никто не запрещал.