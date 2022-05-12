У Голубевой есть хорошие шансы сохранить должность министра

Неофициально внимание обращается на то, что премьер-министр Кришьянис Кариньш в распространенном вечером в среду сообщении не коснулся пребывания Голубевой в должности. Прозвучало допущение, что послание главы правительства скорее было бы неофициальным замечанием или своего вида предупреждением.

Отмечается также, что часть оппозиции, скорее всего, не была бы готова поддержать направленные против поста Голубевой попытки в Сейме, если бы такие вообще появились.

Один из депутатов Национального объединения, Янис Иесалниекс, ранее отметил, что планирует предложить во фракции принять решение о требовании отставки министра. Однако, будет ли вообще и каким будет решение объединения по поводу предложения парламентария, непонятно.

Заместитель председателя парламентской фракции "Нового Единства" Андрей Юдин в среду агентству LETA отметил, что если кто-то потребует отставки Голубевой, фракция ее не поддержит. По словам Юдина, нет времени менять министра, чтобы "начинать с чистого листа".

Напомним, Кариньш потребовал у Голубевой срочно подготовить и передать на рассмотрение правительству информацию о предупреждении и предотвращении нарушений нормативных актов сторонниками российской агрессии, а также о запланированных и реализованных мерах, чтобы лица, виновные в нарушениях, понесли предусмотренную законом ответственность.

Также он потребовал незамедлительно проинформировать о плане мер по обеспечению общественного порядка в связи с будущими решениями по демонтажу памятника в парке Победы.

В сообщении ничего не было сказано о возможном требовании отставки министра, о чем в обществе говорили как о необходимых действиях со стороны премьера.

Голубева, комментируя произошедшее в парке Победы, написала в Twitter, что те, кто прославлял агрессию и использовал ее символику, задержан, включая молодого человека с флагом России. "Полиция защищала права граждан Латвии, в том числе и применяя силу, когда необходимо", - отметила политик.