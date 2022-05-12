Пабрикс: в Латвии нет этнического конфликта

Пабрикс считает, что произошедшее у советского памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая не представляло угрозы с точки зрения национальной безопасности, однако ясно, что есть достаточно большая часть общества, которая не принимает и не примет латвийское государство.

Министр отметил, что латышскую публику раздражало поведение сторонников российской агрессии, но этнического конфликта нет.

Если будут какие-то меры, которые будут продолжать способствовать российской пропаганде, им придется противодействовать со всей строгостью закона, считает политик.

Между тем, чтобы укрепить военную безопасность страны, Министерство обороны продолжает подготовку к саммиту НАТО в Мадриде, целью которого является увеличение численности войск союзников, дислоцированных в Латвии, с уровня батальона до уровня бригады, что будет означать вдвое большее присутствие, чем в настоящий момент.