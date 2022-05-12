Тароматы набирают популярность: жители сдали уже 14 миллионов единиц упаковок

Наряду с этим крупнейшие продавцы приняли решение с 1 мая не принимать у поставщиков упаковок напитков без знака депозита, чтобы по окончании переходного периода (31.07.2022) на полках магазинов находились только продукты, маркированные латвийским знаком депозита.

"Мы находимся на заключительном этапе переходного периода, когда количество выпускаемых на рынок продуктов, маркированных знаком депозита, стремительно увеличивается, в свою очередь, поставка новой немаркированной продукции в места торговли прекращается. Это значит, что жители будут все реже сталкиваться с ситуациями, когда приобретаются упаковки напитков без знака депозита, которые невозможно сдать в системе депозита. В связи с этим все большая часть общества имеет возможность включиться в систему депозита, о чем свидетельствуют и данные –

если в марте житель за одно посещение депозитного пункта сдавал в среднем 5 упаковок, то в мае это количество увеличилось уже до 12 упаковок",

– комментирует актуальную ситуацию председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

В апреле самой выпускаемой на рынок упаковкой со знаком депозита тоже была упаковка ПЭТ (51 %). В металлической упаковке (банках) в апреле было выпущено 26 % депозитных продуктов, в повторно заполняемые стеклянные бутылки было залито 18 %, а в одноразовые стеклянные бутылки – 5 %.

До 12 мая в систему депозита было сдано уже 14 миллионов единиц пустых депозитных упаковок. Как свидетельствуют актуальные данные, сейчас в день сдается около 450 000 единиц депозитных упаковок и показатели продолжают расти.

Замечено, что среднее время, которое проходит с момента покупки напитка до сдачи упаковки в систему депозита, составляет от 4 до 6 недель.

Если несплющенную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, просим отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp. Если таромат нуждается в опорожнении или техническом обслуживании, просьба обращаться к работникам конкретного магазина.