Крупнейшие торговые сети больше не принимают у поставщиков напитки в "старой" таре

Уже сейчас мы наблюдаем, что система набирает обороты и наши клиенты высоко оценивают ее работу. В течение трех месяцев в тароматы нашей торговой сети было сдано уже более 3 миллионов единиц депозитных упаковок.

Наша обязанность – заботиться о том, чтобы на полках магазинов Maxima было как можно больше упаковок напитков со знаком депозитной маркировки, не вводя покупателей в заблуждение и обеспечивая максимально успешное и быстрое внедрение системы. Поскольку уже сейчас удельный вес продуктов с депозитной маркировкой в нашем ассортименте приближается к 100 %, мы приняли решение с 1 мая принимать только упаковки с депозитным знаком".

"Сейчас уже более 80 % напитков, представленных на полках Rimi, маркированы депозитным знаком. После введения в действие данной системы покупатели успешно включили в свою повседневную жизнь новую привычку, объединяя посещение магазина со сдачей использованной тары.

Объем сданной тары тоже стремительно растет, и сейчас латвийские покупатели каждую неделю сдают на вторичную переработку сотни тысяч упаковок, чтобы они не попали в окружающую среду, а послужили снова

– из них вторично используемая стеклянная тара составляет приблизительно 25 %, в свою очередь, остальную часть составляют ПЭТ-бутылки, жестяные банки и перерабатываемое стекло", – рассказывает руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Юрис Шлейерс.

"В сети магазинов розничной торговли CITRO установлено более 70 депозитных пунктов, в основном – в латвийских регионах. Если в первые месяцы работы в основном наблюдалось ознакомление покупателей с депозитной системой и ее изучение, то сейчас население проявляет все более активный интерес к сдаче депозитных упаковок и объем сданных упаковок постепенно растет. Это объясняется намного более широкой доступностью товаров в депозитных упаковках на полках магазинов, вместе с тем в сотрудничестве с поставщиками мы приняли решение способствовать замене данных продуктов, в дальнейшем принимая напитки только с депозитным знаком.

Мы считаем, что наши покупатели готовы к переходу на депозитную систему, поскольку уже сейчас замечено, что они собирают депозитные упаковки и приходят в магазин с уже подготовленной пустой тарой,

чтобы сдать ее и использовать купон в магазине CITRO", – отмечает Имантс Келмерс, представитель сети CITRO, председатель правления SIA Latvian Retail Management.

Производители напитков тоже готовятся к завершению переходного периода, существенно сократив или уже сейчас прекратив выпуск продукции без депозитного знака. Председатель правления AS Cēsu Alus Эва Сиетиньсоне: "На пивоварне Cēsu alus мы вовремя начали готовиться к внедрению депозитной системы, и напитки производства Cēsu alus с депозитным знаком появились в торговых точках одними из первых. Согласно обобщенным данным DIO упаковка целого ряда продуктов Cēsu alus сейчас является одной из наиболее часто сдаваемых в депозитную систему. Согласно договоренности между DIO, Министерством охраны окружающей среды и регионального развития и производственными предприятиями с 1 апреля все напитки выпускаются с депозитным знаком.

В наших запасах осталось менее 15 % напитков без депозитного знака, которые мы реализуем до окончания установленного переходного периода – 31 июля.

Учитывая, что на рынке будут широко представлены упаковки напитков с депозитным знаком, ожидается активное участие населения в сдаче депозитных упаковок и очищении окружающей среды".