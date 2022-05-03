Вт, 3.05.2022
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Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Крупнейшие торговые сети больше не принимают у поставщиков напитки в "старой" таре

Бутылки, маркированные латвийским знаком депозита ФОТО: Пресс-фото

Предприятия SIA Rimi Latvia, SIA Maxima Latvija и SIA Latvian Retail Management (сеть магазинов CITRO) приняли решение с 1 мая больше не принимать у поставщиков продукцию напитков без депозитного знака. Такое решение связано с приближением завершения переходного периода в работе депозитной системы, который предусматривает, что с 1 августа на полках магазинов может находиться только упаковка напитков, маркированная латвийским знаком депозита, вместе с тем магазинам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы распродать немаркированные запасы продуктов.

Напоминаем, что с 1 февраля по 31 июля в торговых точках разрешено продавать как маркированные депозитным знаком, так и немаркированные упаковки напитков.

"До конца переходного периода осталось три месяца, поэтому сейчас наступил подходящий момент, чтобы прекратить закупать новые объемы напитков, еще не маркированные депозитным знаком.

Учитывая, что с 1 августа торговля такой продукцией будет запрещена, это поможет избежать ситуации, когда магазины не успели распродать немаркированную продукцию", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

В настоящий момент в торговых точках удельный вес депозитной продукции составляет от 50 % до 90 %, в свою очередь, 1 августа во всех латвийских магазинах должно быть реализовано стопроцентное покрытие. Чтобы достичь этой цели, крупнейшие участники рынка направили свою деятельность на распродажу немаркированных упаковок напитков, находящихся в торговых помещениях и на складах, а также прекратили дальнейшую закупку немаркированных упаковок напитков у поставщиков.

Директор Maxima Latvija по безопасности, качеству и соответствию Элина Стибеле отмечает: "Внедрение в Латвии депозитной системы – это действительно большой шаг навстречу более экологичному будущему, а также стабильной предпринимательской деятельности. Именно этот переходный период дает возможность привыкнуть к новым обязанностям и внедрить систему в нашу повседневную жизнь – как торговцам, так и производителям, а также населению.

Уже сейчас мы наблюдаем, что система набирает обороты и наши клиенты высоко оценивают ее работу. В течение трех месяцев в тароматы нашей торговой сети было сдано уже более 3 миллионов единиц депозитных упаковок.

Наша обязанность – заботиться о том, чтобы на полках магазинов Maxima было как можно больше упаковок напитков со знаком депозитной маркировки, не вводя покупателей в заблуждение и обеспечивая максимально успешное и быстрое внедрение системы. Поскольку уже сейчас удельный вес продуктов с депозитной маркировкой в нашем ассортименте приближается к 100 %, мы приняли решение с 1 мая принимать только упаковки с депозитным знаком".

"Сейчас уже более 80 % напитков, представленных на полках Rimi, маркированы депозитным знаком. После введения в действие данной системы покупатели успешно включили в свою повседневную жизнь новую привычку, объединяя посещение магазина со сдачей использованной тары.

Объем сданной тары тоже стремительно растет, и сейчас латвийские покупатели каждую неделю сдают на вторичную переработку сотни тысяч упаковок, чтобы они не попали в окружающую среду, а послужили снова

– из них вторично используемая стеклянная тара составляет приблизительно 25 %, в свою очередь, остальную часть составляют ПЭТ-бутылки, жестяные банки и перерабатываемое стекло", – рассказывает руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Юрис Шлейерс.

"В сети магазинов розничной торговли CITRO установлено более 70 депозитных пунктов, в основном – в латвийских регионах. Если в первые месяцы работы в основном наблюдалось ознакомление покупателей с депозитной системой и ее изучение, то сейчас население проявляет все более активный интерес к сдаче депозитных упаковок и объем сданных упаковок постепенно растет. Это объясняется намного более широкой доступностью товаров в депозитных упаковках на полках магазинов, вместе с тем в сотрудничестве с поставщиками мы приняли решение способствовать замене данных продуктов, в дальнейшем принимая напитки только с депозитным знаком.

Мы считаем, что наши покупатели готовы к переходу на депозитную систему, поскольку уже сейчас замечено, что они собирают депозитные упаковки и приходят в магазин с уже подготовленной пустой тарой,

чтобы сдать ее и использовать купон в магазине CITRO", – отмечает Имантс Келмерс, представитель сети CITRO, председатель правления SIA Latvian Retail Management.

Производители напитков тоже готовятся к завершению переходного периода, существенно сократив или уже сейчас прекратив выпуск продукции без депозитного знака. Председатель правления AS Cēsu Alus Эва Сиетиньсоне: "На пивоварне Cēsu alus мы вовремя начали готовиться к внедрению депозитной системы, и напитки производства Cēsu alus с депозитным знаком появились в торговых точках одними из первых. Согласно обобщенным данным DIO упаковка целого ряда продуктов Cēsu alus сейчас является одной из наиболее часто сдаваемых в депозитную систему. Согласно договоренности между DIO, Министерством охраны окружающей среды и регионального развития и производственными предприятиями с 1 апреля все напитки выпускаются с депозитным знаком.

В наших запасах осталось менее 15 % напитков без депозитного знака, которые мы реализуем до окончания установленного переходного периода – 31 июля.

Учитывая, что на рынке будут широко представлены упаковки напитков с депозитным знаком, ожидается активное участие населения в сдаче депозитных упаковок и очищении окружающей среды".

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