ВВС получила доказательства хладнокровного убийства жителей Украины российскими солдатами

Гибель 65-летнего охранника Леонида Пляца была зафиксирована камерами наружного наблюдения.

Как видно на видео, группа российских военнослужащих подходит к воротам и беседует с вышедшим к ним Леонидом и руководителем предприятия.

После этого двое солдат возвращаются и хладнокровно расстреливают мужчин в спину. Затем военные заходят на предприятие, где занимаются мародерством.

Пляцу, несмотря на раны, удается добраться до будки охраны, и он пытается вызвать помощь.

Спасти его не удалось.

Shocking evidence of possible Russian #warcrimes uncovered by @BBCNews. CCTV footage captures the moment 2 Ukrainian civilians were shot in the back by soldiers on a main #Kyiv highway @sarahrainsford @JonHughes1 @DariaSipigina @MarianaMatveic1 pic.twitter.com/iAX4GjU7Vs — Tony Brown (@tonyprod77) May 12, 2022

Между тем украинские прокуроры сообщили о готовности начать судебное рассмотрение первого дела о военных преступлениях российских военных в Украине. Проходящий по делу российский солдат находится под арестом.