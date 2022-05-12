Сб, 14.05.2022
Мы уехали из страны не потому, что подумали, что все, а из-за страха. Потому что тревожность набрала какие-то нереальные обороты. Данила Поперечный, российский комик
Данила Поперечный, российский комик
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • ВВС получила доказательства хладнокровного убийства жителей Украины российскими солдатами

ВВС получила доказательства хладнокровного убийства жителей Украины российскими солдатами

Российские солдаты в Украине ФОТО: Reuters/ScanPix

В Украине двое безоружных мирных жителей были убиты российскими военнослужащими. Свидетельство этого удалось получить ВВС.

Гибель 65-летнего охранника Леонида Пляца была зафиксирована камерами наружного наблюдения.

Как видно на видео, группа российских военнослужащих подходит к воротам и беседует с вышедшим к ним Леонидом и руководителем предприятия.

После этого двое солдат возвращаются и хладнокровно расстреливают мужчин в спину. Затем военные заходят на предприятие, где занимаются мародерством.

Пляцу, несмотря на раны, удается добраться до будки охраны, и он пытается вызвать помощь.

Спасти его не удалось.

Между тем украинские прокуроры сообщили о готовности начать судебное рассмотрение первого дела о военных преступлениях российских военных в Украине. Проходящий по делу российский солдат находится под арестом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back