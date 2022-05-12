В Латвии заблокируют "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Решение принято, поскольку у NEPLP есть информация о том, что платформы принадлежат и контролируются Юрием Ковальчуком и Владимиром Кириенко, которые находятся под санкциями ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Аболиньш сообщил LETA, что на ok.ru также ретранслировали российские телепрограммы, а my.mail.ru - контент российского телеканала RT.

Как сообщалось, 7 апреля в окончательном чтении Сейм принял инициированные Комиссией национальной безопасности (NDK) поправки к Закону об электронных СМИ, которые предоставляют NEPLP более широкое право ограничивать доступ к ранее курируемым сервисам, находящимся под его надзором. Днем позже NEPLP принял решение заблокировать доступ к 16 российским сайтам, представляющим угрозу национальной безопасности. Решение было принято для защиты информационного пространства Латвии. К заблокированным сайтам относились rbc.ru, mail.ru и 1tv.ru.

В свою очередь, 7 марта NEPLP принял решение исключить из списка программ, ретранслируемых в Латвии, 18 российских телеканалов - "THT - Комеди", ТНТ 4, THT4 International, ТНТ, THT Music, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel, "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто-Плюс", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", Zee TV.

После вторжения России в Украину в Латвии было приостановлено вещание десятков российских и белорусских телеканалов. NEPLP подчеркивает, что это сделано для предотвращения угроз безопасности Латвии.