Полиция задержала подростка, 9 мая ограбившего мальчика из Украины

В момент совершения преступления мальчик вышел из автобуса, чтобы пойти в школу. Неожиданно некий молодой человек выхватил его мобильный телефон и убежал. После ограбления мальчик и его бабушка пришли в отделение полиции, где написали заявление.

Полицейские Рижского регионального управления Госполиции немедленно начали расследование инцидента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность предполагаемого преступника. По подозрению в совершении преступления вчера, 11 мая, правоохранители задержали 17-летнего молодого человека, ранее не судимого, но попадавшего в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части первой статьи 176 Уголовного закона Латвии - за грабеж. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой.

К подозреваемому молодому человеку применена мера пресечения - полицейский надзор.

Полиция изъяла украденный телефон и вскоре вернет его семье пострадавшего.

Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.