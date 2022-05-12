Русский союз Латвии призывает не приходить на митинг на Ратушной площади

Он проинформировал, что РСЛ оспорит отказ в суде и митинг состоится только в том случае, если суд его разрешит.

Принимая во внимание отказ думы, РСЛ распространил в социальных сетях призыв к людям завтра на приходить на площадь.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности предоставила Рижской думе негативное заключение о планируемом РСЛ в пятницу митинге на Ратушной площади.

РСЛ ранее на своей странице в Facebook выразил осуждение в связи с тем, что в парке Победы трактором были убраны возложенные к памятнику цветы. В знак протеста "против произвола, который 9 и 10 мая произошел в Риге", партия призвала 13 мая в 15:00 собраться на митинг на Ратушной площади.