Вс, 15.05.2022
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Лия Ахеджакова, актриса

Русский союз Латвии призывает не приходить на митинг на Ратушной площади

Ратушная площадь в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Русский союз Латвии (РСЛ) призывает людей завтра, 13 мая, не собираться на Ратушной площади, потому что Рижская дума митинг не разрешила, сообщил LЕТА сопредседатель партии Мирослав Митрофанов.

Он проинформировал, что РСЛ оспорит отказ в суде и митинг состоится только в том случае, если суд его разрешит.

Принимая во внимание отказ думы, РСЛ распространил в социальных сетях призыв к людям завтра на приходить на площадь.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности предоставила Рижской думе негативное заключение о планируемом РСЛ в пятницу митинге на Ратушной площади.

РСЛ ранее на своей странице в Facebook выразил осуждение в связи с тем, что в парке Победы трактором были убраны возложенные к памятнику цветы. В знак протеста "против произвола, который 9 и 10 мая произошел в Риге", партия призвала 13 мая в 15:00 собраться на митинг на Ратушной площади.

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