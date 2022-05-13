В России призывают к кибератакам на Латвию

Представитель министерства рассказала, что уже пережиты первые атаки на домашние страницы в Латвии. Государственная организация по борьбе с IT-инцидентами Cert.lv находится в готовности, но и учреждения и предприятия призывают усиленно готовиться к возможным инцидентам в сфере кибербезопасности.

Бледниеце отметила, что кибератаки на Латвию начались с момента начала войны в Украине, а с 9 и 10 мая нападения стали еще более интенсивными.

Руководитель Cert.lv Байба Кашкина признала, что латвийские учреждения попали в круг интересов хакеров Killnet.

В списке целей изначально были только государственные учреждения, а вчера был опубликован новый список около из 100 целей, в котором есть как государственные учреждения, так и учреждения и предприятия других секторов - финансового, транспортного и даже фитнес-клуб.

В основном на латвийские учреждения идут DDoS-атаки, которые довольно просты и дешевы, соответственно с ними и нетрудно справиться, но из-за их простоты надо считаться, что они могут быть длительными.

Кашкина отметила, что на данный момент последствия нападений минимальны.

Сейчас в худшей ситуации находится домашняя страница Ziedot.lv, но эксперт отметила, что с помощью специалистов вскоре и эта страница будет полностью восстановлена.