На Ziedot.lv снова совершены кибератаки
Портал Ziedot.lv второй день подряд переживает кибератаки, свидетельствует информация, предоставленная Ziedot.lv.
Портал Ziedot.lv второй день подряд переживает кибератаки, свидетельствует информация, предоставленная Ziedot.lv.
В пятницу утром Ziedot.lv сообщает, что на интернет-сайт была совершена кибератака.
- поясняют представители сайта.
Проблемы в деятельности Ziedot.lv были и в четверг, и связаны они с большой активностью в публичном пространстве жертвователей на снос памятника в парке Победы. Ziedot.lv подтвердил, что произошло кратковременное кибернападение.
Уже сообщалось, что в течение дня с момента начала инициативы более 10 000 человек пожертвовали на снос памятника свыше 180 000 евро.
Представитель Ziedot.lv Илзе Ошане заявила, что события прошедших дней в Риге, в парке Победы, показали, что латвийское общество не допускает агрессии, провокации и ненависти. Народ Латвии заботится о свободной и демократической стране, поэтому памятнику в парке Победы нет места в Латвии. Это символ оккупации, к которому собираются проповедники войны и насилия, и призраки и символы этой оккупации запятнали историю, достоинство и ценности нашего народа.
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