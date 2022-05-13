На Ziedot.lv снова совершены кибератаки

В пятницу утром Ziedot.lv сообщает, что на интернет-сайт была совершена кибератака.

"Агрессия и провокации против нашей страны продолжаются. На этот раз в киберпространстве. Сейчас мы решаем проблему",

- поясняют представители сайта.

Проблемы в деятельности Ziedot.lv были и в четверг, и связаны они с большой активностью в публичном пространстве жертвователей на снос памятника в парке Победы. Ziedot.lv подтвердил, что произошло кратковременное кибернападение.

Уже сообщалось, что в течение дня с момента начала инициативы более 10 000 человек пожертвовали на снос памятника свыше 180 000 евро.

Представитель Ziedot.lv Илзе Ошане заявила, что события прошедших дней в Риге, в парке Победы, показали, что латвийское общество не допускает агрессии, провокации и ненависти. Народ Латвии заботится о свободной и демократической стране, поэтому памятнику в парке Победы нет места в Латвии. Это символ оккупации, к которому собираются проповедники войны и насилия, и призраки и символы этой оккупации запятнали историю, достоинство и ценности нашего народа.