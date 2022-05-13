Как помочь организму быстрее восстановиться после травмы?

Пригодится также 0,9% физиологический раствор (хлорид натрия), который является щадящим для тканей, а также мазь, содержащая декспантенол и способствующая заживлению. Если в состав мази входит как декспантенол, так и хлоргексидин, то она будет действовать как дополнительное дезинфицирующее средство, обеспечивая также и противовоспалительный эффект. В свою очередь, если рана заражена, хорошо пригодится и водорастворимый порошок фурагина, с помощью этого раствора рана при перевязке будет очищаться.

Надо позволить ране "дышать"

Считается, что порезы и раны заживают быстрее, если травмированное место не закрывается пластырем или повязкой, но дают доступ воздуху, чтобы кожа "дышала". "Это правда, но не всегда и не во всех ситуациях можно обойтись без перевязки”. Все зависит от места, где находится рана. Если рана постоянно соприкасается с какой-либо поверхностью, и существует более высокий риск инфицирования, то перевязка все-таки нужна. Однако каждый раз при смене повязки можно дать коже на какое-то время насладиться воздушными ваннами, дать ране "подышать" и через какое-то время снова наложить новую стерильную повязку", - советует фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

Ошибка 2: При лечении переломов не применяется кальций

Чтобы клетки костей могли восстановиться, организму необходимы витамины и микроэлементы. Значит, надо принимать кальций вместе с витамином D3 - это будет способствовать усвоению кальция. "Кальций, которые мы принимаем с пищевыми продуктами в естественном виде, в организме усваивается лучше, чем при использовании кальция в качестве пищевой добавки". Стакан молока или ломтик сыра содержит до 1000 мг кальция, 500 мг кальция содержится в стакане свежевыжатого апельсинового сока, а 200 мг кальция можно получить, выбирая на завтрак небольшую тарелку каши из овсяных хлопьев. Осознавая, что ежедневное питание не является идеальным и, возможно, кальция в организме не хватает или же произошел перелом костей, когда надо позаботиться, чтобы травма зажила быстрее, можно попросить у фармацевта, чтобы он посоветовал какой-либо из имеющихся в продаже в аптеке препаратов кальция", - отмечает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Пребывание на свежем воздухе, солнечные ванны также способствуют процессу заживления костей, а если этому процессу препятствует воспаление или чрезмерное кровоизлияние, на помощь непременно нужно призвать физиотерапию. Физиотерапия прекрасно помогает восстановить функции мышц и суставов после удаления иммобилизирующих повязок, гипса.

Лучшая профилактика - это безопасность

Только своевременно заботясь о безопасности, можно избежать лишних волнений и расходов в будущем, которые возникают в том случае, если травма получена и приходится ее лечить. Поэтому за детьми, наслаждающимися активностью на свежем воздухе - ездой на велосипеде, на роликах, на самокатах необходимо следить, чтобы они всегда пользовались защитными шлемами, наколенниками и налокотниками. И пример должны показывать сами взрослые!

Ошибка 3: Просто полагать, что время все исцелит само.

Конечно, время действительно исцеляет все раны, но и сам человек может многое сделать, чтобы способствовать этому процессу. "Во-первых, надо принимать коллаген, белки, антиоксиданты (витамины E и C), которые в целом способствуют процессу восстановления тканей. Питание также должно быть распланировано таким образом, чтобы в нем не было недостатка в белках, углеводах и необходимых витаминах. Все питательные вещества, которые мы получаем с пищей, намного лучше усваиваются организмом, поэтому в период восстановления они дадут больше пользы. В свою очередь, если питание не является полноценным, на помощь следует призвать пищевые добавки", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

На всякий случай, или что должно быть в домашней аптечке, чтобы позаботиться о правильной обработке травм:

Перекись водорода;

Мазь, содержащая декспантенол;

Порошок фурагина;

Раствор для промывки ран;

Повязки разного размера, желательно трех разных размеров: более крупные, поменьше и средние;

Салфетки из стерильной марли, которые можно сразу наложить на рану и закрепить бинтом;

Пластырь разного размера - как более крупные, так и меньшего размера. Они пригодятся, если рана будет в таком месте, где невозможно наложить повязку.