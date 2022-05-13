Как помочь организму быстрее восстановиться после травмы?
При наступлении теплого времени года увеличивается количество случаев различных полученных травм. У кого не случалась бытовых травм, ушибов или даже переломов костей?!
При наступлении теплого времени года увеличивается количество случаев различных полученных травм. У кого не случалась бытовых травм, ушибов или даже переломов костей?!
О самых типичных ошибках, которые не следует допускать, чтобы быстрее залечить травму, а рана не оставила бы шрама, и можно было по возможности скорее вернуться в нормальный повседневный ритм жизни, рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане.
Ошибка 1: Неправильное применение перекиси водорода для ухода за раной
От того, насколько правильно будет обработана рана, зависит, насколько быстро и успешно она заживет. Правильное уход за ранами также уменьшает риск образования шрамов. Следует помнить, что перекись водорода предназначена только для дезинфекции при первичной обработке раны, когда важно ее очистить от различных микроорганизмов, песчинок, мелких камешков или других инородных тел, которые могут вызвать инфекцию. Однако позднее, продолжая обрабатывать травмированное место и менять повязки, перекись водорода более не требуется. "Если это продолжается каждый раз при замене повязки, края раны постоянно обжигаются, и процесс заживления протекает намного медленнее, новые клетки не в состоянии хорошо и быстро образовываться. Поэтому и повреждение кожи не заживает так быстро, как бы хотелось", - отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане, подчеркивая, что для дальнейшего ухода за ранкой следует использовать не перекись водорода, а специальное средство для промывки ран, раствор, которым безопасно можно очистить травмированное место, чтобы снова наложить стерильную повязку.
Пригодится также 0,9% физиологический раствор (хлорид натрия), который является щадящим для тканей, а также мазь, содержащая декспантенол и способствующая заживлению. Если в состав мази входит как декспантенол, так и хлоргексидин, то она будет действовать как дополнительное дезинфицирующее средство, обеспечивая также и противовоспалительный эффект. В свою очередь, если рана заражена, хорошо пригодится и водорастворимый порошок фурагина, с помощью этого раствора рана при перевязке будет очищаться.
Надо позволить ране "дышать"
Считается, что порезы и раны заживают быстрее, если травмированное место не закрывается пластырем или повязкой, но дают доступ воздуху, чтобы кожа "дышала". "Это правда, но не всегда и не во всех ситуациях можно обойтись без перевязки”. Все зависит от места, где находится рана. Если рана постоянно соприкасается с какой-либо поверхностью, и существует более высокий риск инфицирования, то перевязка все-таки нужна. Однако каждый раз при смене повязки можно дать коже на какое-то время насладиться воздушными ваннами, дать ране "подышать" и через какое-то время снова наложить новую стерильную повязку", - советует фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Ошибка 2: При лечении переломов не применяется кальций
Чтобы клетки костей могли восстановиться, организму необходимы витамины и микроэлементы. Значит, надо принимать кальций вместе с витамином D3 - это будет способствовать усвоению кальция. "Кальций, которые мы принимаем с пищевыми продуктами в естественном виде, в организме усваивается лучше, чем при использовании кальция в качестве пищевой добавки". Стакан молока или ломтик сыра содержит до 1000 мг кальция, 500 мг кальция содержится в стакане свежевыжатого апельсинового сока, а 200 мг кальция можно получить, выбирая на завтрак небольшую тарелку каши из овсяных хлопьев. Осознавая, что ежедневное питание не является идеальным и, возможно, кальция в организме не хватает или же произошел перелом костей, когда надо позаботиться, чтобы травма зажила быстрее, можно попросить у фармацевта, чтобы он посоветовал какой-либо из имеющихся в продаже в аптеке препаратов кальция", - отмечает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Пребывание на свежем воздухе, солнечные ванны также способствуют процессу заживления костей, а если этому процессу препятствует воспаление или чрезмерное кровоизлияние, на помощь непременно нужно призвать физиотерапию. Физиотерапия прекрасно помогает восстановить функции мышц и суставов после удаления иммобилизирующих повязок, гипса.
Лучшая профилактика - это безопасность
Только своевременно заботясь о безопасности, можно избежать лишних волнений и расходов в будущем, которые возникают в том случае, если травма получена и приходится ее лечить. Поэтому за детьми, наслаждающимися активностью на свежем воздухе - ездой на велосипеде, на роликах, на самокатах необходимо следить, чтобы они всегда пользовались защитными шлемами, наколенниками и налокотниками. И пример должны показывать сами взрослые!
Ошибка 3: Просто полагать, что время все исцелит само.
Конечно, время действительно исцеляет все раны, но и сам человек может многое сделать, чтобы способствовать этому процессу. "Во-первых, надо принимать коллаген, белки, антиоксиданты (витамины E и C), которые в целом способствуют процессу восстановления тканей. Питание также должно быть распланировано таким образом, чтобы в нем не было недостатка в белках, углеводах и необходимых витаминах. Все питательные вещества, которые мы получаем с пищей, намного лучше усваиваются организмом, поэтому в период восстановления они дадут больше пользы. В свою очередь, если питание не является полноценным, на помощь следует призвать пищевые добавки", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
На всякий случай, или что должно быть в домашней аптечке, чтобы позаботиться о правильной обработке травм:
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