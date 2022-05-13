Фото ⟩ Какие сезонные продукты уже есть на Рижском центральном рынке?

Весной Центральный рынок всегда переполнен различными сезонными дарами, и этот год - не исключение. В то время как некоторые все еще ждут появления ревеня в своих садах, он уже доступен на рынке. И, конечно же, куда же без весенней классики - зеленого лука, укропа, хрустящей редиски и салата!