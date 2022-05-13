Аллеи на кладбищах и сотни офицеров: что известно о потерях России в Украине

Эти данные трудно сравнить с потерями российской армии в других конфликтах XX и XXI века, поскольку ни Россия, ни СССР не опубликовали детальной информации о погибших в ходе войн в Чечне и Афганистане.
Различаются даже общие оценки потерь в предыдущих конфликтах с участием России. Например, по официальной версии, в ходе войн в Чечне Россия потеряла около 11 тысяч военнослужащих. По данным Союза комитетов солдатских матерей, в ходе первой и второй чеченских кампании было убито более 20 тысяч солдат и офицеров.
Новая категория: "добровольцы"
С начала мая в российские региональные СМИ стали писать о россиянах, погибших в Украине, воюя вне состава официальных частей российской армии. Таких погибших стали упоминать в своих заявлениях даже главы некоторых регионов.
До мая таких публикаций - ни от местных СМИ, ни от властей - не было. В предыдущие семь лет российские чиновники практически не упоминали о смерти россиян, воевавших в составе подразделений самопровозглашенных республик Донбасса. Зато теперь местные власти берут на себя организацию похорон и присутствуют на церемонии прощания.
За последние 10 дней Би-би-си обнаружила публикации о гибели 16 россиян, которых местные власти и СМИ называют "добровольцами, которые решили принять участие в спецоперации".
Из них четверо являлись офицерами запаса, еще трое - членами казачьих объединений. Все 16 ранее отслужили в вооруженных силах. В некоторых статьях упоминается, что отправкой желающих воевать в Украину занимаются местные военкоматы.
Например, 49-летний Наиль Халиуллин из Набережных Челнов оказался в Донбассе в составе "добровольческого отряда, отправленного из военного комиссариата Комсомольского района".
Попасть на Донбасс из России самостоятельно сейчас практически невозможно. Из-за введенных еще в 2020 году коронавирусных ограничений из России в сторону самопровозглашенных республик официально пропускают только тех, у кого есть местная прописка, родственники или контракт на работу.
В начале марта тех, кто пытался в индивидуальном порядке проехать из России в Донецк, чтобы поучаствовать в боевых действиях, разворачивали российские пограничники. Мужчины, поехавшие в Донбасс в составе отрядов, собранных российскими военкоматами и казачьими объединениями, таких проблем, по-видимому, не имели.
Поскольку такие группы формировались и отправлялись на территорию Украины при участии российских властей, Би-би-си решила включить этих погибших в общий список установленных потерь, выделив их в отдельную категорию. Мы не учитываем тех, кто уехал воевать на Донбасс до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а также тех, кто воюет в составе ЧВК - известно об участии ЧВК Вагнера.
Десантники, мотострелки и маленькие аптечки
Изучая список подтвержденных российских потерь, мы заметили, что 20% - то есть каждый пятый из подтвержденных погибших - служил в воздушно-десантных войсках.
Еще 18% всех установленных погибших были в составе мотострелковых войск. Эксперты отмечают, что именно на эти рода войск российские генералы обычно возлагают наибольшую нагрузку при проведении боевых операций.