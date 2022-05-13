Аллеи на кладбищах и сотни офицеров: что известно о потерях России в Украине

Отдельный участок для захоронений военнослужащих выделен и на кладбище Краснодара в районе хутора Копанского. Об этом местным журналистам рассказал сотрудник кладбища. Би-би-си изучила эти могилы военных и обнаружила захоронения по меньшей мере 11 солдат и офицеров, которые могли погибнуть в Украине. Им было от 19 до 37 лет, на крестах установлены фотографии в военной форме, рядом лежат венки от минобороны России. Ни одно из 11 имен этих погибших не называлось публично.

На кладбище Краснодара отвели отдельный участок для захоронения военнослужащих ФОТО: BBC

На этом кладбище также побывали местные журналисты, они насчитали 26 могил военнослужащих, появившихся после начала вторжения России в Украину. Однако возраст некоторых усопших превышает 60 лет, поэтому мы не стали учитывать их в наших подсчетах.

Аллея с новыми захоронениями появилась и на кладбище "Курган" в Казани - там Би-би-си обнаружила девять могил военных, погибших в Украине. Фамилии двоих не назывались публично.

Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Список, собранный Би-би-си при помощи команды волонтеров, содержит в 1,8 раз больше фамилий.

Генштаб Украины называет куда большую цифру - более 26 тыс. погибших российских военных.

Смерти офицеров

443 из 2336 погибших - это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала. Это 19% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии, который Би-би-си ведет с начала войны.

Схожая тенденция наблюдалась и в ходе предыдущих подсчетов Би-би-си. Доля офицеров от общего числа установленных погибших не меняется и уже третий месяц составляет 19-20%, несмотря на то, что в Россию привозят все больше тел военнослужащих, убитых в Украине.

Это может означать, что процент офицеров от общего числа погибших действительно довольно высокий.

"Сержанты и другие младшие командиры в российской армии чаще всего лишь управляют техникой или исполняют приказы, они практически никем не руководят. Это значит, что офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой. Следовательно, российский офицер имеет больше шансов погибнуть в бою, чем офицеры многих других армий", - отмечает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны.

Российским офицерам также приходится рисковать и проводить больше времени на опасных участках из-за проблем со связью, отмечает эксперт.

Сейчас в списках подтвержденных потерь российских военных - два генерала, 16 полковников (включая одного капитана первого ранга), 37 подполковников, 67 майоров и 321 офицер в звании от младшего лейтенанта до капитана.

Судя по публикациям, в которых указана дата гибели бойцов, российские военные понесли серьезные потери уже в первый день войны, отмечает в своем исследовании "Медиазона" (признана российскими властями СМИ-иноагентом).