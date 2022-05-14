Видео ⟩ "Не пьян, а не выспался". Как неожиданная авария поломала планы по поездке в аэропорт

"Мы ехали, и перед нами внезапно вылетел Land Cruiser. Среагировать вообще никак не смогли. Удалось только немного притормозить и все", - рассказал передаче Degpunktā на TV3 пассажир Saab Сергей.

В результате удара Saab откинуло поперек дороги, а Land Cruiser остановился посреди дороги. О происшествии в ответственные службы сообщили очевидцы. Вместе с полицией также были вызваны спасатели, так как сначала не было понятно, смогут ли участники ДТП самостоятельно выбраться из поврежденных автомобилей.

Сергею повезло, его жена также обошлась без травм, а вот их другу, который сидел на пассажирском сиденье, понадобилась медицинская помощь. Врачи осмотрели и водителя Toyota, но последующий разговор он вел уже с сотрудниками дорожной полиции.

"Казалось, что он был пьян. Мне рассказал, что не спал двое суток. Устал. Не пьяный, а не выспался. Полиции давать показания он отказался, поэтому его забрали на экспертизу", - рассказал Сергей.

Версия Сергея о том, что водитель Toyota был пьян, подтвердилась в судебно-медицинском центре. У него констатировано опьянение на уровне 1,42 промилле.