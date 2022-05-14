Сб, 14.05.2022
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Данила Поперечный, российский комик

Солдаты РФ в Украине похитили скифское золото и сотрудницу музея

ФОТО: AP/Scanpix

Российские солдаты украли из Мелитопольского краеведческого музея в Украине скифские золотые артефакты, которым 2300 лет. Сообщается, что вместе с сокровищами в плен к россиянам попала и сотрудница музея.

Скифы - древние племена, жившие на северных берегах Черного моря с VII века до н. э. по III век н. э.

Мелитополь расположен на юго-востоке Украины и с 1 марта находится в руках российских солдат, сообщают иностранные СМИ.

Русские "забрали наше скифское золото. Это одна из самых больших и дорогих коллекций в Украине. Теперь мы не знаем, куда они его увезли…" - сказал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.

Когда российские войска вошли в город, Федоров был вынужден уйти с поста городского головы.

Лейла Ибрагимова, директор музея, подтвердила The New York Times факт кражи. Украденные артефакты включают не менее 189 золотых изделий, в том числе украшения в форме цветов и золотые тарелки. Она также упомянула, что некоторые из этих изделий были изготовлены древними греками и использовались для торговли со скифами.

Вместе с этим солдаты РФ похитили золотые монеты 300-летней давности, старинное оружие и медали.

Ибрагимова рассказала, что до середины марта русские держали ее в плену. Еще одна сотрудница музея была похищена 30 апреля за отказ раскрыть местонахождение оставшихся скифских сокровищ.

Однако связаться с Ибрагимовой, чтобы подтвердить версию похищения, журналистам Live Science не удалось.

Непонятно, что российские солдаты будут делать с похищенными артефактами. Вероятно, их можно продать или выставлять в России или на оккупированных Россией территориях.

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