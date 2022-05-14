В Эстонии уличный вор вырвал сумку из рук женщины, а потом оставил ей свой телефон

Как сообщает полиция, инцидент начался с того, что женщина шла из центра города в сторону дома.

"В какой-то момент она поняла, что за ней уже какое-то время по пятам идет молодой человек, - сказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сасс. - Вскоре молодой человек промчался мимо женщины и вырвал из ее рук сумочку. К счастью, женщина не пострадала".

Во время побега молодой человек споткнулся, и у него из кармана выпал мобильный телефон. Женщина, ставшая жертвой кражи, заполучила этот телефон и крикнула вслед вору, что его телефон упал и она звонит в полицию. Несмотря на это, вор продолжил бежать. Свидетелями инцидента стали проезжавшие мимо мужчина и женщина. Они на автомобиле пытались преследовать вора и преградить ему путь, но в какой-то момент молодой человек исчез из их поля зрения.

"Сумочка была найдена под живой изгородью у одного частного дома. Хотя мужчину не удалось поймать на месте происшествия, он оставил мобильный телефон, из-за чего полиции не было трудно установить его личность", - сказал Маргус Сасс.

Выяснилось, что это 20-летний молодой человек из Валга, который уже знаком полиции из-за прежних преступлений против собственности. Тем не менее, он никогда раньше не вырывал сумки из рук прохожих. Хотя у попавшего в жизненные трудности молодого человека нет определенного места жительства, полиции удалось найти его и задержать в пятницу. Согласно его объяснению, он совершил преступление, чтобы получить деньги на покупку продуктов питания.

Руководитель отделения полиции отметил, что в Вильянди и других местах Южной Эстонии уже очень давно не было таких преступлений, когда на улице вырывают сумки из рук людей. "Даже этот случай был исключительным, тем более днем ​​и в Вильянди, который является одним из самых безопасных уездов во всей Эстонии, - сказал Сасс. - Нет смысла пытаться, потому что преступление не останется безнаказанным. Те, кто с трудом справляется и нуждается в продуктах, могут получить помощь, не прибегая к криминальному пути".