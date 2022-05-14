Видео ⟩ Бесплатная парковка в Риге, на которую нельзя заехать. Что говорят в полиции?

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис объяснил программе: "С обеих сторон стоят дорожные знаки - "Движение запрещено" - так называемый "кирпич", в связи с чем игнорировать его можно только в случае особых исключений - если на территорию невозможно попасть другим способом, в случае неотложных работ, если человек там живет и по-другому заехать не может".

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис отметил: "Да, нам известно об этом месте, мы также получили несколько звонков от жителей, однако, расследовав ситуацию, мы, к сожалению, не можем применить штраф, т.к. до вступления в силу Закона об административной ответственности Кодекс административных правонарушений Латвии среди всех статей содержал отдельную, которая устанавливала ответственность за другие нарушения правил дорожного движения, не указанные в этом законе, и это был бы один из классических случаев, в которых мы применили бы эту статью. Т.е. мы обнаружили, что машина припаркована в том месте, до которого нельзя добраться без нарушения правил - в таких ситуациях мы и применяли эту статью. Сейчас, после этой реформы административных правонарушений, такой статьи больше нет и, соответственно, мы не можем привлечь к ответственности эти автомобили за нарушение правил парковки.