Президент Финляндии по телефону сообщил Путину о намерении подать заявку в НАТО

"Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", - заявил Ниинисте.

Он отметил, что действия России в последние месяцы способствовали росту обеспокоенности Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем и было принято такое решение. В то же время Ниинисте отметил, что

Финляндия продолжит выстраивать с Россией добрососедские отношения "в корректной и профессиональной манере".

Приводит "Медуза" и итоги переговоров по версии Кремля:

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношения.

Лидеры также обсудили ситуацию в Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге".

Напомним, Финляндия имеет общую сухопутную границу с Россией протяженностью около 1200 километров. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.

Россия перестала поставлять электроэнергию Финляндии

Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию сегодняшней ночью, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на AFP и официального представителя финского оператора энергосистемы RAO Nordic Тимо Кауконена.

RAO Nordic - подразделение российской компании "Интер РАО".

Ранее RAO Nordic заявляла, что приостановит поставки электроэнергии, ссылаясь на проблемы с платежами, поскольку Хельсинки готовится объявить о подаче заявки на вступление в НАТО в связи со вторжением Москвы в Украину.

С 24 апреля Финляндия уже на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за "изменившейся международной ситуации", сообщала финская электросетевая компания Fingrid.