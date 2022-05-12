Пт, 13.05.2022
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МИД РФ предупредил об "ответных шагах" в случае присоединения Финляндии к НАТО

Флаги Финляндии, НАТО и Швеции ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о планах Финляндии по вступлению в НАТО. МИД назвал совместное заявление президента и премьера Финляндии "радикальным изменением внешнеполитического курса страны", на которое Россия "будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера", сообщает Русская служба ВВС.

"Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна - продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране", - пишут представители МИД.

"Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе.

Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности… Будем реагировать по ситуации",

- заявили в МИД.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о вступлении в НАТО

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в заявлении.

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