МИД РФ предупредил об "ответных шагах" в случае присоединения Финляндии к НАТО

"Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна - продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране", - пишут представители МИД.
"Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе.
Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности… Будем реагировать по ситуации",
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о вступлении в НАТО
"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в заявлении.
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