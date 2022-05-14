"Большая семерка" никогда не признает изменение границ Украины

"Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии", - подчеркивается в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном пресс-службой МИД ФРГ в субботу, 14 мая.

В документе отмечается, что G7 будет "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины - включая Крым - и всех государств", а также продолжать оказывать Украине гуманитарную, финансово-экономическую и военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо.

Россия нарушила Устав ООН

Главы внешнеполитических ведомств "Большой семерки" заявили, что "Россия нарушила Устав ООН, подорвала основополагающие принципы архитектуры европейской безопасности, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии". Они призвали Москву "немедленно выполнить юридически обязывающее постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и прекратить военную агрессию: прекратить огонь, немедленно и безоговорочно вывести свои войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ". Угрозы применения Россией химического, биологического или ядерного оружия министры осудили как безответственные и напомнили Кремлю, "что любое применение такого оружия будет иметь серьезные последствия".

Кроме того, в документе отмечается вовлеченность Беларуси в агрессивную войну России. Главы внешнеполитических ведомств призвали официальный Минск "прекратить допускать российскую агрессию и соблюдать свои международные обязательства".

Угроза глобальной продовольственной безопасности

Агрессивная война России против Украины, а также ее односторонние действия, ограничивающие украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, ведут к резкому росту цен на сырьевых рынках и создают угрозы глобальной продовольственной безопасности, отметили дипломаты "Большой семерки". Москва должна "немедленно прекратить атаки на ключевую транспортную инфраструктуру Украины, включая порты, чтобы их можно было использовать для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции", - указывается в заявлении.

Во встрече, прошедшей под председательством ФРГ, кроме глав дипломатических ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности приняли участие главы МИД Украины и Молдовы.