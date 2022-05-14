Не только самокаты. Bolt вывел на улицы Таллинна современные электровелосипеды

В настоящее время на улицах Таллинна находится около 60 велосипедов, но в ближайшие месяцы компания планирует увеличить их количество.

По словам руководителя сектора самокатов Bolt в странах Балтии Эймантаса Балты, электрические велосипеды идеально подходят для дальних поездок, в отличие от самокатов. "Мы добавили в наш портфель продуктов прокат электрических велосипедов, чтобы предложить максимально широкий ассортимент для немоторизованного движения. Велосипеды — идеальное решение для поездки из Пирита в центр города, которое обойдется всего в три-четыре евро", — добавил Балта.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал, что стратегия Bolt совпадает с целью города по продвижению удобных и экологически чистых видов транспорта. "Таллинн активно расширяет и строит сеть велосипедных дорожек. Удобные и безопасные велосипедные дорожки, безусловно, со временем приведут на улицы больше велосипедистов. Различные предприятия также могут внести свой вклад в развитие велосипедной инфраструктуры Таллинна и увеличить количество людей, которые делают выбор в пользу велосипеда, но не покупают его по тем или иным причинам".

Электрические велосипеды Bolt оснащены устойчивыми к проколам шинами, экраном, показывающим скорость велосипеда и уровень заряда батареи, а также держателем для телефона, который позволяет заряжать мобильный телефон без проводов.

Держатель для мобильного телефона на электровелосипеде Bolt ФОТО: Natalia Ibarra/Bolt

Электрические велосипеды изготовлены из 100% перерабатываемого алюминия и имеют срок службы до 5 лет. Максимальная скорость велосипедов составляет 25 километров в час, а запас хода на одной зарядке — 60 километров. Минута проезда на велосипеде Bolt стоит 14 центов.

Электрические велосипеды Bolt можно арендовать с 16 лет, рекомендуется носить шлем.

В этом году Bolt планирует доставить в европейские города около 16 000 электрических велосипедов. Помимо Таллинна, электрические велосипеды можно взять напрокат во многих других городах Европы, таких как Мадрид, Лиссабон, Копенгаген и Краков.