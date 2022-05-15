Сегодня проходят главные забеги Рижского марафона. Движение транспорта в городе ограничено

В 7 часов утра на дистанцию отправились участника марафона, в 7:50 и 8:45 - начало полумарафона или забегов на 21 километр, в 12 начнется забег на 10 километров, а в 14 часов - на шесть километров.

Как агентство LETA проинформировали организаторы мероприятия, на участие в мероприятии на различных дистанциях к концу недели всего зарегистрировались 17 033 участника из 76 стран.

Вчера в Детском дне Рижского марафона приняли участие 3500 детей или максимально установленное организаторами число участников. Марафонную дистанцию в этом году планируют пробежать 1038 спортсменов, полумарафон - 2632 человека, а дистанцию в 10 км - 3467. В свою очередь больше всего заявок на дистанцию в шесть километров - 4514 бегунов.

На марафон зарегистрировались 1928 бегунов из-за рубежа, которые представляют более 70 стран. Больше всего участников зарегистрировалось из Латвии, Германии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Испании, Украины, Швеции, Польши и Франции.

На время марафона закрыто и ограничено движение по некоторым улицам Риги. Ограничения на важных участках трассы, например, на Кипсале, на Островном мосту, на улицах Слокас, Даугавгривас, Бривибас, Пернавас и Сканстес будут отменены и движение будет восстановлено сразу же после бегунов и приведения трассы в порядок.

Марафон:

набережная 11 ноября (старт) – Каменный мост – бульвар Узварас – Ранькя дамбис – улица Даугавгривас – улица Буллю – улица Дзегужу – улица Слокас – улица Кришьяня Валдемара – Вантовый мост – улица Кипсалас – улица Азенес – набережная Зунда – улица Паула Валдена – улица Кипсалас – улица Звейниеку – улица Матрожу – улица Оглю – улица Гипша – Баласта дамбис – улица Энкуру – улица Оглю – улица Кайю – улица Кипсалас – улица Паула Валдена – набережная Зунда – улица Азенес – улица Кипсалас – Вантовый мост – Баласта дамбис – Ранькя дамбис – улица Триядибас – улица Кугю – дамба AB – улица Кугю – улица Мукусалас – Островной мост – набережная генерала Радзиня – набережная 11 ноября – Каменный мост – Ранькя дамбис – улица Даугавгривас – улица Буллю – улица Дзегужу – улица Слокас – улица Кришьяня Валдемара – Вантовый мост – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Сенчу – улица Зирню – улица Весетас – улица Яня Дикманя – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Рупниецибас – улица Элизабетес – бульвар Калпака – улица Кришьяня Валдемара – улица Лачплеша – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафон:

набережная 11 ноября (старт) – Каменный мост – бульвар Узварас – Ранькя дамбис – улица Даугавгривас – улица Буллю – улица Дзегужу – улица Слокас – улица Кришьяня Валдемара – Вантовый мост – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Сенчу – улица Зирню – улица Весетас – улица Яня Дикманя – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Рупниецибас – улица Элизабетес – бульвар Калпака – улица Кришьяня Валдемара – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 10 км:

набережная 11 ноября (старт) – Каменный мост – бульвар Узварас – Ранькя дамбис – улица Межа – улица Нометню – улица Слокас – улица Кришьяня Валдемара – Вантовый мост – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 6 км:

набережная 11 ноября (старт) – Каменный мост – бульвар Узварас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).