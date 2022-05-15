Видео ⟩ (Не)правильные русские? О новой волне эмиграции в Сербию

С 24 февраля в безвизовый Белград приезжают десятки тысяч граждан РФ, несогласных с политикой их страны. Город тепло принимает эмигрантов. Однако любовь некоторых местных жителей из-за антивоенной позиции переехавших легко оборачивается неприятием. Их называют "неправильными русскими".

Context Media сняли фильм о волне антивоенной эмиграции в Сербию. Герои фильма - молодые люди от 20 до 35 лет: программист, ученый, музыкальный продюсер и даже диггер. Каждый из них по-своему переживает события этой весны. Так, родители одной из героинь живут в Одессе, смотрят российское телевидение и ждут прихода Путина. От дочки они отреклись после участия в митинге. Молодые люди рассказывают, как перед границей удаляли неугодные Telegram-каналы из телефона, как проходили контроль и стало ли им спокойнее после переезда.

Эксперты говорят о том, как выросли цены на жилье, как получить ВНЖ и открыть счет в местном банке. Режиссер фильма "Дунай" (действие происходит в Белграде) Любовь Мульменко делится своим знакомством с явлением отмены русской культуры.

Авторы фильма проводят параллель с волной "белой эмиграции" - ровно 100 лет назад в Королевство сербов, хорватов и словенцев приехали десятки тысяч подданных Российской империи. О том, как та волна изменила страну, рассказывают профессор Белградского университета и старший архивариус Национального архива Сербии.

Открытым остается вопрос, останутся ли нынешние эмигранты и смогут ли они быть полезными в стране, которая их приняла.

Видео: "(Не)правильные русские: Эмиграция в Сербию"