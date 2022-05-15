Видео ⟩ Мужчина, пинавший цветы у памятника в Пардаугаве, объяснил свой поступок

Как сообщили в полиции, потребовалось немедленное вмешательство, чтобы человек физически не пострадал.

В интервью "Чайке" этот мужчина представился как Элвис Мейстерс. И у него есть объяснение своему поступку. По словам Элвиса, все эти дни пророссийски настроенные граждане Латвии в большинстве своем используют парк Победы как площадку для выражения поддержки российской агрессии в Украине. И извиняться за содеянное у памятника он ни перед кем не намерен. При этом Элвис сказал, что "не ненавидит русских как этнос".

Видео: Интервью с пинавшим цветы мужчиной

Небольшая предыстория. На следующий день цветы, которые люди возлагали к памятнику 9 мая, убрал трактор, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Подливали масло в огонь и сообщения в средствах массовой информации о том, что памятник собираются снести в ближайшее время. Так, в парке Победы собрались сотни людей, которые вновь принесли цветы. Оба дня конфликтов было много.

И 10 мая, в день, когда Элвис Мейстерс стал пинать цветы, обстановка была не менее накаленной.

Как сообщалось, в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию. Были случаи, когда полиции пришлось применить силу и задержать людей. В то же время события 10 мая раскололи общество, акции протеста стали готовить как пророссийские силы, так и их оппоненты.

11 мая подход к памятнику был перекрыт. В правоохранительных органах отмечают, что это сделано "в целях предотвращения угроз общественной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества лиц, возможных провокаций и эскалации конфликта".

12 мая Сейм поддержал поправки к закону, который отменяет юридические препятствия для сноса советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы.

13 мая Русским союзом Латвии (РСЛ) была заявлена акция протеста у Рижской думы, на Ратушной площади. Целью акции было выразить несогласие с планами правительства о сносе памятника в парке Победы. Позже организаторы призвали не приходить на митинг, так как акция не была согласована властями. Тем не менее люди все же пришли, в том числе и те, кто поддерживает снос памятника. В этот же день Рижская дума приняла решение о сносе памятника в парке Победы.