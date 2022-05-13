Фото, видео ⟩ Что происходило на Ратушной площади у Рижской думы

Незадолго до несанкционированной акции на улицах, прилегающих к Ратушной площади, дежурили сотрудники полиции, в том числе из батальона специального назначения. Правоохранители в масках также разместились на верхних этажах Ратуши и наблюдали за площадью.

По примерным подсчетам, на 15:20 около площади собралось около 150 человек. Многие с флагами Латвии и Украины. Потенциальные участники митинга и его противники разбились на небольшие группы и обсуждали актуальные темы друг с другом. Спецбатальон полиции тоже дежурил на месте.

На месте событий была задержана лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Также были задержаны еще шесть человек, один из них - за использование георгиевской ленточки, остальные - за несанкционированный пикет.

Около 15:40 полиция стала призывать людей разойтись, чтобы не применять физическую силу. Полиция напомнила, что мероприятие на площади не разрешено. Люди, повинуясь этому призыву, рассредоточились, но еще некоторое время оставались вблизи Ратушной площади.

Тем временем стало известно, что Административный районный суд отклонил заявление РСЛ относительно решения Рижской думы не разрешать проводить митинг на Ратушной площади.

Около 18:00 Ратушная площадь снова была открыта для пешеходов, на месте дежурит полиция.

Rātslaukums ir atvērts gājējiem, notikuma vietā dežurē policija. pic.twitter.com/8EWWukqp9K — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) May 13, 2022

Видео: Ратушная площадь 13 мая

Видео: Дискуссии около Ратушной площади

Видео: Патриотически настроенных жителей Латвии больше, чем митингующих за сохранение памятника

Видео: Задержание протестующей

Видео: Дискуссии около Ратушной площади

Галерея: Люди выдавлены на прилегающие улицы

Контекст

Акция протеста была анонсирована Русским союзом Латвии после событий, которые происходили у памятника в парке Победы 9 и 10 мая.

Напомним, что 8 и 9 мая полиция работала в усиленном режиме, в результате по всей Латвии были задержаны 35 человек и возбуждено 49 административных дел.

День 9 мая у памятника в парке Победы прошел спокойно. Люди приносили цветы, в какой-то момент даже образовалась очередь. Было несколько инцидентов, которые полиция быстро разрешила. В основном Госполиция делала замечания за ношение недозволенной символики.

Полный текстовый репортаж с места событий можно посмотреть тут:

9 мая в Риге у памятника в Пардаугаве на протяжении всего дня люди возлагали цветы. Но рано утром 10 мая они уже были убраны. Как порталу TVNET рассказала представитель Rīgas meži Иева Берзиня, работы по уборке территории у памятника были проведены с 5 до 6 часов утра.

"Действовали согласно плану Госполиции. Со стороны Госполиции была просьба - убрать территорию побыстрее", - сказала Берзиня.

Уборка цветов у памятника вызвала острую реакцию в соцсетях. Люди стали вновь приносить цветы к памятнику.

RUS TVNET 10 мая вел подробный репортаж с места событий:

11 мая начальник Государственной полиции принял решение закрыть доступ к объекту в парке Победы - памятнику и его площади. На этом фоне Сейм устранил последние юридические препятствия к тому, чтобы снести памятник в парке Победы.

Рижская дума не согласовала митинг, который заявил РСЛ, после чего организаторы призвали не приходить на акцию протеста 13 мая. Представитель партии заявил, что они оспорят отказ в суде и митинг состоится только в том случае, если суд его разрешит.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы государственной безопасности (СГБ), содержание которого не разглашается. "До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать", - добавил Митрофанов. Как сообщалось, СГБ выдала отрицательное заключение Рижской думе по поводу планируемого РСЛ митинга в пятницу на Ратушной площади.

Также сегодня, 13 мая, Рижская дума принимает решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы.