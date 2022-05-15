Беларусь продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года
Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о продлении до конца года права безвизового въезда, выезда и пребывания в стране для граждан Литвы и Латвии.
Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о продлении до конца года права безвизового въезда, выезда и пребывания в стране для граждан Литвы и Латвии.
Безвизовый режим, напомним, был введен 15 апреля этого года и его срок истекал в воскресенье, 15 мая.
Как отмечается в заявлении МИД, безвизовый режим "стал наглядным подтверждением стремления страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Республику Беларусь".
В МИД заявили, что после длительного ковидного перерыва "наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы".
В то же время ведомство раскритиковало власти Латвии и Литвы за "откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси":
"С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан Главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в заявлении белорусского министерства.
МИД Латвии советует не посещать Беларусь
Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси, несмотря на безвизовый режим въезда, который установил Государственный пограничный комитет Беларуси.
В МИД отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.
Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Беларусью.
Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.
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