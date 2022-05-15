Беларусь продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года

Безвизовый режим, напомним, был введен 15 апреля этого года и его срок истекал в воскресенье, 15 мая.

Как отмечается в заявлении МИД, безвизовый режим "стал наглядным подтверждением стремления страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Республику Беларусь".

В МИД заявили, что после длительного ковидного перерыва "наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы".

В то же время ведомство раскритиковало власти Латвии и Литвы за "откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси":

"Удивляет тот факт, что добрые начинания белорусской стороны изначально были встречены фактически "в штыки" чиновниками соседних государств, а посещавшие Беларусь граждане подвергались шельмованию за распространение объективной информации о нашей стране".

"С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан Главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в заявлении белорусского министерства.

МИД Латвии советует не посещать Беларусь

Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси, несмотря на безвизовый режим въезда, который установил Государственный пограничный комитет Беларуси.

В МИД отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции", - говорится в сообщении МИД.

Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Беларусью.

Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.