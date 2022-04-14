Чт, 14.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Беларусь вводит безвизовый въезд для граждан Латвии. Но есть ограничение

Белорусская граница ФОТО: SCANPIX

С завтрашнего дня, 15 апреля, гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь, но сроком только на один месяц, сказано в сообщении в Telegram-канале пограничного комитета Беларуси.

Причиной такого решения названо приближение пасхальных праздников и невозможность посещения родственников в Беларуси гражданами сопредельных стран ЕС ввиду отсутствия виз. Учитывая это, руководство Беларуси предоставило право безвизового въезда, выезда и пребывания в стране гражданам и негражданам Латвии и Литвы.

Чтобы пересечь границу без визы, это надо будет сделать в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода въехать в Беларусь можно будет неограниченное количество раз и в любую точку страны.

Также вышеперечисленным категориям людей разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Беларусь на границе необходимо будет сообщить сотруднику погранслужбы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель посещения.

Остальная документация для въезда на территорию Беларуси остается прежней: это документ для выезда за границу, страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, Латвия, за некоторыми исключениями, после начала военного вторжения России в Украину при посредничестве Беларуси больше не выдает визы для посещения своей территории гражданам этих стран. Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что на границе с Россией и Беларусью граждан Латвии пытаются вербовать.

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