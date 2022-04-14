Беларусь вводит безвизовый въезд для граждан Латвии. Но есть ограничение

Причиной такого решения названо приближение пасхальных праздников и невозможность посещения родственников в Беларуси гражданами сопредельных стран ЕС ввиду отсутствия виз. Учитывая это, руководство Беларуси предоставило право безвизового въезда, выезда и пребывания в стране гражданам и негражданам Латвии и Литвы.

Чтобы пересечь границу без визы, это надо будет сделать в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода въехать в Беларусь можно будет неограниченное количество раз и в любую точку страны.

Также вышеперечисленным категориям людей разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Беларусь на границе необходимо будет сообщить сотруднику погранслужбы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель посещения.

Остальная документация для въезда на территорию Беларуси остается прежней: это документ для выезда за границу, страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, Латвия, за некоторыми исключениями, после начала военного вторжения России в Украину при посредничестве Беларуси больше не выдает визы для посещения своей территории гражданам этих стран. Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что на границе с Россией и Беларусью граждан Латвии пытаются вербовать.