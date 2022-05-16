Обстреляна церковь в Калифорнии, есть пострадавшие

Нападавший начал стрелять в людей, собравшихся на трапезу после утренней службы.

Посетители пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс успели сами схватить стрелка и обезвредить его до прибытия полиции, сообщил заместитель шерифа округа Ориндж Джефф Хэлок.

Нападавший, по словам свидетелей, не местный. Это мужчина-азиат в возрасте около 60-70 лет. У нападавшего при себе было два пистолета. Мотив нападения пока не установлен.

Жертвы стрелка преимущественно азиаты, большинство из которых тайваньцы, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на власти.

"Смерть одного человека была подтверждена на месте происшествия, - сказал Хэлок. - Четверо других находятся в критическом состоянии, один пострадавший получил легкие травмы". Все пострадавшие взрослые.

Галерея: Церковь в Калифорнии

Напомним, ранее случай со стрельбой произошел в Нью-Йорке: