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Фото ⟩ Красное суперлуние и полное лунное затмение в мире
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Большую часть ночи с воскресенья на понедельник во многих уголках мира наблюдалось красное (кровавое) суперлуние 2022 года.
Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной.
Смотрите фото!
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