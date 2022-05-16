Большую часть ночи с воскресенья на понедельник во многих уголках мира наблюдалось красное (кровавое) суперлуние 2022 года.

Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной.