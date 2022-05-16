Большую часть ночи с воскресенья на понедельник во многих уголках мира наблюдалось красное (кровавое) суперлуние 2022 года. 

Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной.

 Смотрите фото!

Полная луна незадолго до затмения в храме Посейдона недалеко от Афин, Греция ФОТО: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS
Полнолуние перед лунным затмением на Гран-Канарии, Испания ФОТО: BORJA SUAREZ/REUTERS
Частичное затмение в Боготе, Колумбия ФОТО: DANIEL MUNOZ/AFP
Мардин, Турция ФОТО: Emrah Gurel/AP/Scanpix
Лос-Анджелес, США ФОТО: CAROLINE BREHMAN/EPA
Наблюдатели затмения в Буэнос-Айресе, Аргентина ФОТО: LUIS ROBAYO/AFP/SCANPIX
Буэнос-Айрес, Аргентина ФОТО: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Скопье, Северная Македония ФОТО: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS
Мехико, Мексика ФОТО: Fernando Llano/AP
Лос-Анджелес, США ФОТО: DAVID SWANSON/REUTERS

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