Пн, 16.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Лукашенко избегает прямого участия в войне, опасаясь реакции Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко стремится уравновесить свою поддержку России с желанием избежать прямого участия ее войск в российско-украинской войне во избежание еще более жестких западных санкций против страны и ответных мер со стороны Украины, заявило британское Министерство обороны.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, пытается уравновесить поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого военного вмешательства, которое чревато западными санкциями, ответными мерами Украины и возможным недовольством белорусской армией", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

"Вопреки прежним предположениям, белорусские силы пока не принимали непосредственного участия в конфликте".

Однако территория Беларуси использовалась в качестве плацдарма для первоначального нападения России на Киев и Чернигов, говорится в сообщении министерства.

Тот факт, что белорусские силы находятся рядом с границей, вероятно, будет удерживать там украинские войска, говорится в заявлении.

Галерея: Война в Украине

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