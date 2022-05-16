Лукашенко избегает прямого участия в войне, опасаясь реакции Украины

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, пытается уравновесить поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого военного вмешательства, которое чревато западными санкциями, ответными мерами Украины и возможным недовольством белорусской армией", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
"Вопреки прежним предположениям, белорусские силы пока не принимали непосредственного участия в конфликте".
Однако территория Беларуси использовалась в качестве плацдарма для первоначального нападения России на Киев и Чернигов, говорится в сообщении министерства.
Тот факт, что белорусские силы находятся рядом с границей, вероятно, будет удерживать там украинские войска, говорится в заявлении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!