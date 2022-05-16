McDonald's окончательно уходит из России

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и возрастающая непредсказуемость условий работы привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в пресс-релизе компании.

Сеть быстрого питания McDonald's приняла решение временно закрыть все свои 850 ресторанов в России и приостановить операции на российском рынке еще в начале марта.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - говорилось в заявлении главы компании Криса Кемпчински.

В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.

Первый в СССР McDonald's открыли 31 января 1990 года в Москве. Тогда попробовать американский фастфуд пришли больше пяти тысяч человек. Это было символом новой эпохи и большей открытости страны.