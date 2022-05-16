Вт, 17.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии
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"За поддержку нацистов и русофобии": российские хакеры объявили кибервойну Латвии и другим странам

ФОТО: Unspalsh

Российская группировка киберпреступников Killnet заявила о начале глобальной кибератаки на ряд стран, где якобы "процветают нацизм и русофобия", пишет "Медуза".

Этими странами являются: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.

Уже сообщалось, что 16 мая латвийский сайт Inbox.lv подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.

Ранее поддерживающая Россию и ее агрессивную политику группировка киберпреступников Killnet взяла на себя ответственность за кибератаки на отдельные сайты СМИ Латвии - в том числе и на портал TVNET.  Эти атаки не причинили существенного вреда.

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