"За поддержку нацистов и русофобии": российские хакеры объявили кибервойну Латвии и другим странам

Уже сообщалось, что 16 мая латвийский сайт Inbox.lv подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.

Ранее поддерживающая Россию и ее агрессивную политику группировка киберпреступников Killnet взяла на себя ответственность за кибератаки на отдельные сайты СМИ Латвии - в том числе и на портал TVNET. Эти атаки не причинили существенного вреда.