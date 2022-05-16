"За поддержку нацистов и русофобии": российские хакеры объявили кибервойну Латвии и другим странам

Этими странами являются: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.
Уже сообщалось, что 16 мая латвийский сайт Inbox.lv подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.
Ранее поддерживающая Россию и ее агрессивную политику группировка киберпреступников Killnet взяла на себя ответственность за кибератаки на отдельные сайты СМИ Латвии - в том числе и на портал TVNET. Эти атаки не причинили существенного вреда.
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