Кариньш призвал не тянуть с выдвижением новых министров

Он подчеркнул, что для правительства важно как можно скорее возобновить работу в полном составе.

В то же время в своем заявлении журналистам после заседания Кабинета министров Кариньш указал, что, судя по заседанию во вторник, правительство стабильно и партнеры по коалиции работают для достижения общей цели.

Как сообщалось, Кариньш решил потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса (НО) из-за "попытки шантажа" со стороны НО. Шантаж заключался в требовании НО отправить в отставку теперь уже бывшую министра внутренних дел Марии Голубеву ("Для развития/За!"), в противном случае НО угрожало выйти из правительства.

Как заявил Кариньш, целью является восстановление политического баланса, поэтому НО также должно будет заменить одного министра. Поскольку само НО этого министра не назвало, Кариньш решил потребовать отставки Витенбергса как самого нового министра в правительстве.