Из-за нехватки запчастей Россия снижает стандарты безопасности автомобилей

В постановлении, подписанном 12 мая, правительство России объявило о снижении требований к сертификации некоторых видов выпускаемых в стране автомобилей.

Этот указ распространяется на выпуск автомашин без датчиков антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушек безопасности или натяжителей ремней с аварийной блокировкой.

Указ будет действовать до 1 февраля 2023 года.

В указе также говорится, что РФ значительно снизит экологические стандарты автомобилей, тем самым вернув их к стандартам, действующим для автомобилей 1988 года выпуска, сообщает "Коммерсантъ".

С тех пор, как российские войска вторглись в Украину, несколько международных автопроизводителей прекратили поставки автомобилей и запчастей в страну, а несколько автомобильных компаний вовсе прекратили свою деятельность в РФ.