Вт, 17.05.2022
Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Из-за нехватки запчастей Россия снижает стандарты безопасности автомобилей

ФОТО: AvtoVAZ.

В результате западных санкций, приведших к нехватке электрических компонентов и резервных частей, Россия смягчила стандарты безопасности для производимых на ее территории автомобилей.

В постановлении, подписанном 12 мая, правительство России объявило о снижении требований к сертификации некоторых видов выпускаемых в стране автомобилей.

Этот указ распространяется на выпуск автомашин без датчиков антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушек безопасности или натяжителей ремней с аварийной блокировкой.

Указ будет действовать до 1 февраля 2023 года.

В указе также говорится, что РФ значительно снизит экологические стандарты автомобилей, тем самым вернув их к стандартам, действующим для автомобилей 1988 года выпуска, сообщает "Коммерсантъ".

С тех пор, как российские войска вторглись в Украину, несколько международных автопроизводителей прекратили поставки автомобилей и запчастей в страну, а несколько автомобильных компаний вовсе прекратили свою деятельность в РФ.

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