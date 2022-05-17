СМИ: эвакуация с территории "Азовстали" продолжается

Агентство опубликовало фото с колонной автобусов, сопровождаемой бронетехникой с буквой Z. В подписи говорится, что снимок был сделан 17 мая. Как сообщил источник Reuters, не все находившиеся в автобусах выглядели ранеными.

О выезде с территории комбината автобусов с, вероятно, сдавшимися украинскими военными сообщило и РИА "Новости", которое отметило, что за несколько часов до отбытия автобусов в районе "Азовстали" не было выстрелов или взрывов.

Видео с колонной автобусов опубликовал Telegram-канал Shot.

Гигантский комбинат "Азовсталь" был последним местом в оккупированном россиянами Мариуполе, в котором укрывались военнослужащие ВСУ. Как сообщалось, вместе с ними находилось еще несколько сотен гражданских. Часть из них была эвакуирована ранее в начале месяца.

Бойцы "Азова", находившиеся на комбинате с другими военнослужащими ВСУ, ранее сообщали, что потратили все ресурсы для "эффективной обороны". Однако ни один из них не выразил желания сдаться в плен, опасаясь, что сдавшихся убьют.

Вечером в понедельник, 16 мая, Генеральный штаб ВСУ заявил, что с территории комбината вышли 264 военных, среди них - 53 с тяжелыми ранениями, которых доставили в больницы в контролируемых так называемой ДНР Новоазовске и Еленовке.

Министерство обороны РФ сообщило, что с территории "Азовстали" вышли 265 военных Украины, а также что это была сдача в плен. Киев пообещал вернуть солдат в рамках обмена, однако уже 17 мая спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов "Азова", заявив, что они "нацистские преступники" и что их "нужно судить".