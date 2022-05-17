Вт, 17.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

МИД Эстонии вызвал посла России "на ковер" из-за высказываний Захаровой

Мария Захарова. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Сегодня, 17 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая в своем личном обращении атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас, передает Rus.Postimees.

Встретившийся с послом России вице-канцлер Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на открытии конференции им. Леннарта Мери призвала западных лидеров перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования конфликта в Украине: "Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов".

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на этот призыв и разместила длинный пост в своей соцсети, в котором в том числе заявила в отношении Каллас, что "такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет".

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