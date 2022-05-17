Россия вышла из Совета государств Балтийского моря
Министерство иностранных дел РФ объявило, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ).
Министерство иностранных дел РФ объявило, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ).
В МИД РФ заверяют, что это решение "не повлияет на присутствие России в регионе". Министерство обвинило членов совета в политизации его деятельности. В марте Россию отстранили от участия в СГБМ из-за вторжения на Украину.
По мнению МИД РФ, страны-члены НАТО и Евросоюза в составе совета "отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура".
Совет государств Балтийского моря (СГБМ) - межправительственная организация, в которой до сегодняшнего дня были представлены 11 стран: Дания, Эстония, Исландия, Россия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Германия и Швеция, а также Европейская комиссия.
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