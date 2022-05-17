Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

В МИД РФ заверяют, что это решение "не повлияет на присутствие России в регионе". Министерство обвинило членов совета в политизации его деятельности. В марте Россию отстранили от участия в СГБМ из-за вторжения на Украину.

По мнению МИД РФ, страны-члены НАТО и Евросоюза в составе совета "отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура".

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) - межправительственная организация, в которой до сегодняшнего дня были представлены 11 стран: Дания, Эстония, Исландия, Россия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Германия и Швеция, а также Европейская комиссия.