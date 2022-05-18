LTV: в топ-3 партий Латвии не попало "Согласие"

Рейтинг "Нового Единства" в последнем проведенном SKDS опросе вырос на 0,4 процентных пункта - до 9,8%. Рейтинг СЗК вырос на 0,3 процентных пункта - до 8%, а Нацобъединения - на 0,6 процентных пункта - до 7,8%.

На четвертом месте находится партия "Согласие" - рейтинг вырос на 0,1 процентных пункта - до 6,8%.

Рейтинги "Для развития/За!" и "Прогрессивных" упали до 4,4% - на 0,1 и 0,5 процентных пункта соответственно.

Рейтинг Русского союза Латвии не изменился - 3,2%. Рейтинг партии "Латвия на первом месте" вырос на 0,5 процентных пункта - до 3%. Остальные партии не преодолели барьер в 3%.

Еще 29,6% опрошенных указали, что не знают, за кого голосовать. В свою очередь, 11,3% указали, что не будут участвовать в выборах в Сейм.

Чтобы иметь возможность более точно предсказать, как результаты опроса могут отразиться на распределении мест в Сейме, SKDS после выбора партии также спросил респондентов, насколько вероятно, что они примут участие в выборах. В зависимости от того, насколько сторонник партии был уверен в своем участии, SKDS пересчитал рейтинги, используя различные коэффициенты.

Результат показывает, что сторонники коалиционных партий более мотивированы участвовать в выборах, чем потенциальные сторонники оппозиционных партий. Поэтому прогнозируется, что перевес "Нового Единства" будет еще больше, в свою очередь, Нацобъединение обгонит СЗК и выйдет на второе место.

Кроме того, после перерасчета мотивации партия "Латвия на первом месте" обошла Русский союз Латвии и даже могла бы преодолеть 5-процентный барьер и попасть в Сейм.