Кариньш: Витенбергс будет отстранен - только из-за ультиматума Нацобъединения

По словам премьера, если бы не публичный ультиматум со стороны НО, такой ситуации бы не возникло, поэтому данное решение является логическим следствием.

Кариньш выразил уверенность в том, что НО сумеет выдвинуть нового компетентного кандидата на должность министра экономики, который будет утвержден Сеймом.

На вопрос, как быстро "Для развития/За!" и НО могли бы выдвинуть своих кандидатов на должности министров внутренних дел и экономики, Кариньш ответил, что он уже с понедельника призывает партнеров по коалиции не тянуть с этим процессом. По словам премьера, было бы хорошо, если бы уже завтра Сейм мог утвердить новых министров.

Президент со своей стороны отметил, что правительство стабильно и проработает до выборов.

"Ситуация у памятника оккупантам 9 и 10 мая была неприемлема, и это имело определенные последствия, тем не менее правительство продолжает работать в том же составе", - сказал Левитс, отметив, что все коалиционные партии в этой ситуации вели себя ответственно.

Как сообщалось, НО вновь призывает премьер-министра отказаться от намерения требовать отставки министра экономики.

Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель НО Райвис Дзинтарс, НО считает, что план Кариньша не только "странный и комичный", но и несправедливый и вредный. Если не считать сопредседателя объединения "Для развития/За!" Даниэля Павлютса и некоторых других политических конкурентов, никто не упрекает министра в плохой работе.

Дзинтарс подчеркнул, что НО полностью поддерживает Витенбергса, который достойно работал в сложных кризисных условиях.

Он призвал Кариньша "признать ошибку" и отказаться от намерения требовать отставки министра.

В то же время, чтобы не возникло недоразумений, Дзинтарс подчеркнул, что НО единодушно поддерживает дальнейшую работу в правительстве даже при отрицательном решении премьера в отношении Витенбергса.

Как сообщалось, НО на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы.

На этой неделе Голубева заявила, что лишилась доверия премьер-министра, поэтому уходит в отставку. Кариньш в свою очередь потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.