В Киеве российского военного судят за убийство мирного жителя: он выступил с последним словом

Командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Шишимарин - первый российский военнослужащий, который в Украине предстал перед судом за совершение военных преступлений.

В ходе расследования выяснилось, что этот 21-летний солдат 28 февраля убил 62-летнего невооруженного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала, что перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, обстреляла украинская армия. Во время отступления он и еще четверо коллег открыли из автоматов огонь по частному автомобилю и похитили его.

После этого захватчики на украденной машине въехали в поселок. Там они увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить мирного жителя, чтобы он не сообщил о них украинской армии.

Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата 62-летнему мужчине в голову, убив его.

В суде он полностью признал свою вину.

Шишимарину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Власти России официально не комментировали обвинения против военнослужащего и суд над ним.

Галерея: Российский солдат предстал перед судом в Украине

Прокуратура запросила пожизненный срок заключения для российского сержанта Вадима Шишимарина

Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному, сославшись на мнение потерпевшей - вдовы убитого. Он заявила, что желает для российского военного пожизненного заключения, но при этом не возражает, если его обменяют на украинских военных с "Азовстали".

Также прокуратура запросила пожизненное, несмотря на чистосердечное раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

Шишимарин признал вину в полном объеме еще в первый день заседания. "Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?" - спросила вдова Шелипова Шишимарина. "Я признаю что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", - сказал он.

На судебных допросах Шишимарин рассказал, что застрелил мирного жителя, потому что присутствующие рядом с ним другие российские военные стали волноваться за свою безопасность и приказали ему это сделать. Они подозревали, что мирный житель позвонит в ВСУ. Военные кричали, чтобы Шишимарин в него стрелял. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - сказал Шишимарин в суде.

Речь адвоката и последнее слово

В пятницу, 20 мая, киевском суде выступил в прениях адвокат Вадима Шишимарина Виктор Овсянников. Он в своей речи попросил оправдать обвиняемого. Как настаивает защитник, Шишимарин поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава Вооруженных сил России.

Как объяснил суду Овсянников, по уставу российской армии младшие по званию должны беспрекословно подчиняться и выполнять указания старших чинов.

Кроме того, Шишимарин, по словам адвоката, производил неприцельные выстрелы. Из короткой автоматной очереди из трех-четырех выстрелов в жертву, 62-летнего Александра Шелипова, попал один. Приказ Шишимарин, как настаивает его адвокат, выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Правильная квалификация дела - это непредумышленное убийство, сказал защитник. Эта статья предусматривает до пяти лет тюрьмы.

По словам Овсянникова, у Шишимарина не собирался совершать преступление и просто хотел спасти свою жизнь. Позже Шишимарин добровольно сдался.

На скамье подсудимых, заявил Овсянников, должно быть высшее руководство государства, развязавшего войну, а не Шишимарин.

Сам сержант в своем коротком последнем слове еще раз принес извинения и сказал, что он не хотел убивать Шелипова.

Приговор Шишимарину зачитают в понедельник, 23 мая.

Прокуратура Украины указывает, что вскоре могут быть осуждены и другие люди, совершившие военные преступления. В данный момент в Украине осуществляется документирование преступлений.

Москва при этом отрицала, что ее солдаты в Украине убивают мирных жителей.