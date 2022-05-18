Лукашенко подписал расстрельные поправки за "покушение на терроризм"

Поправки в Уголовный кодекс вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть с 29 мая.
В новой редакции Уголовного кодекса расширили применение смертной казни (ст. 59 "смертная казнь").
"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные:
- часть 2 статьи 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);
- часть 3 статьи 126 (Акт международного терроризма);
- часть 3 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ либо ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);
- часть 2 статьи 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти)".
Кроме того, в новой редакции Кодекса указано, что смертная казнь назначается "за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые другие особо тяжкие преступления".
Меняется и ст. 67 УК Беларуси ("назначение наказания за незаконченное преступление").
Ранее смертная казнь не могла быть назначена за подготовку к преступлению и покушение на преступление.
Теперь в этот пункт внесены исключения, в него добавили преступления, санкция которых уже предусматривает смертную казнь в соответствии с действующим УК: ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359.
Интерпретация того, что такое терроризм, у режима очень обширна. Так, в список террористов внесены лидеры политической оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, блогер Антон Мотолько и офицеры силовых структур, поддержавшие движение за свободные выборы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!