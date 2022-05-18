С начала года административно наказаны четыре депутата, больше всех - Гобземс

Согласно отчету, представленному в комиссию по мандатам, этике и заявлениям информационным центром Министерства внутренних дел, Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации собраний шествий и пикетов, а семь раз - за нарушение ограничений, введенных во время чрезвычайного положения.

Депутат также привлечен к административной ответственности за неиспользование маски в случаях, предусмотренных нормативными актами, за нарушение установленных ограничений по пребыванию в охранных зонах вокруг объектов государственной обороны. Гобземс во всех случаях получил денежные штрафы.

Депутат Юрис Пуце ("Для развития/За") привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, депутат Эрик Пуценс ("Республика") получил предупреждение за вождение без прав или документа, удостоверяющего личность, а также штраф за использование телефона, ноутбука, планшета или смарт-устройства во время движения автомобиля.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За") привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля без техосмотра.

Доложить об административно наказанных депутатах планируется на заседании Сейма на следующей неделе.