Чт, 19.05.2022
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о девочке, застрявшей в дверях трамвая

Столкновения в Таджикистане: 9 человек погибли, 24 - ранены

Таджикистан ФОТО: Maxim Shipenkov

В Бадахшане, регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем, в результате столкновений сил безопасности с боевиками в среду погибли девять человек, а 24 получили ранения, сообщил МИД страны.

Члены "организованных преступных группировок", вооруженные огнестрельным оружием и бомбами с горючей смесью, осуществили нападение на должностных лиц, указали в министерства.

В результате нападения один член сил безопасности был убит, а 13 - тяжело ранены, говорится в сообщении.

Нападение произошло "во время контртеррористической операции", развернутой в среду после того, как 200 вооруженных людей заблокировали дорогу на границе с Афганистаном.

В результате операции восемь боевиков были убиты, 11 ранены, а более 70 "членов активной террористической группировки" были задержаны, указали в министерстве.

Боевики получали вооружение и поддержку от международных "терриристических организаций" и иностранных наемников, указали в ранее распространенном сообщении власти Таджикистана, обвинив эти силы в том, что они пытаются подорвать конституционный порядок страны.

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