Чт, 19.05.2022
"Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?

Раненый боец "Азова" на территории "Азовстали". 10 мая 2022 года ФОТО: AFP/SCANPIX

Начиная с 16 мая, 959 украинских солдат, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в российский плен, 694 из них - за последние сутки, сообщает Минобороны РФ. Указывается, что среди пленных 80 раненых, 51 из них был помещен на лечение в больницу Новоазовска в самопровозглашенной "ДНР", пишет DW.

Комментируя эвакуацию украинских военных с "Азовстали", замминистра обороны Украины Анна Маляр пообещала, что для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена". Президент страны Владимир Зеленский также выразил надежду, что жизнь солдат удастся сохранить: "Украинские герои нужны Украине живыми".

Стремление устроить показательный процесс?

Между тем российская сторона начинать переговоры об условиях обмена не торопится. Напротив. 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости возвращения пленных Украине, назвав их "нацистскими преступниками". В свою очередь председатель думского комитета по международным делам и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий предложил отменить ради процесса над бойцами полка "Азов", находящимися среди пленных, де-факто действующий в России с 1996 года мораторий на смертную казнь, чтобы "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".

В Германии слова российских парламентариев вызвали нескрываемое удивление и тревогу. "Нужно рассчитывать, что может случиться худшее", - констатирует корреспондент немецкого новостного телеканала ntv в Москве Райнер Мюнц (Rainer Münz). Не исключено, что правительство Путина объявит полк "Азов", который в мире воспринимают с большим скепсисом, террористической организацией и устроят над ним "показательный процесс как над нацистскими преступниками", считает журналист.

Решение о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности в России будет принято Верховным судом РФ 26 мая. Соответствующий иск, с которым в суд обратилась Генпрокуратура РФ, рассмотрят в закрытом режиме.

Гарантии международного права

По оценке военного эксперта из Германии, бывшего генерала НАТО Эгона Раммса (Egon Ramms), приговор к высшей мере наказания в отношении украинских пленных в России стал бы явным нарушением международного права. "Что касается солдат, эвакуированных из Мариуполя, в том числе раненых, то они отправляются в военный плен. Этот процесс регулируется Женевской конвенцией 1949 года, - указал он в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. - И когда я слышу, что депутаты Думы внезапно говорят во всеуслышание, что им (украинским пленным. - Ред.) грозит смертная казнь, я думаю, что российские представители, судя по всему, в очередной раз или неправильно интерпретировали правовую ситуацию, или они снова начинают совершать военные преступления".

Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в августе 1949 года. В статье 13 этого документа говорится следующее: "С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции".

Как пояснил DW Андреас фон Арно (Andreas von Arnauld) - профессор юридического факультета Университета им. Кристиана Альбрехта в Киле, военнопленные могут подвергаться суду лишь за совершение военных преступлений, но не за свое участие в военном конфликте. При этом они имеют право на независимый и бесстрастный судебный процесс.

Перспектива процесса против РФ в ЕСПЧ

Другой эксперт по международному праву и международной защите прав - профессор Кристина Биндер (Christina Binder) из Университете бундесвера в Мюнхене - в письменном комментарии для DW обращает внимание на то, что Россия не ратифицировала 13-й дополнительный протокол к Европейской конвенции по правам человека, в которой государства обязуются полностью отменить смертную казнь (как в мирное, так и в военное время), однако ввела соответствующий мораторий посредством декрета.

"В целом Европа (то есть 47 стран-членов Совета Европы, считая РФ и исключая Беларусь) считается зоной, свободной от смертной казни. Ее отмена была критерием для приема в Совет Европы", - продолжает эксперт.

Россия вышла (или была исключена) из Совета Европы 16 марта 2022 года. Это подразумевает и выход из Европейской конвенции по правам человека, который, однако, вступает в силу только по прошествии шести месяцев после принятия решения об аннулировании членства государства в СЕ. "Таким образом, нарушения прав человека, совершенные до середины сентября 2022 года в отношении лиц, "находящихся под юрисдикцией России", еще могут быть переданы в Европейский суд по правам человека", - говорит профессор Биндер. По ее словам, это будет относиться и к возможным случаям пыток или даже казни бойцов полка "Азов", которая стала бы нарушением их права на жизнь.

Последствия нарушения Женевской конвенции по военнопленным

Тяжкие нарушения Женевской конвенции описаны в статье 130 этого документа, указывает эксперт. К ним относятся, кроме прочего, преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты, намеренное причинение сильных страданий или серьезное нарушение физической целостности или здоровья.

Следствием таких нарушений может стать привлечение России к ответственности как государства и индивидуальная уголовная ответственность виновных лиц, объясняет Кристина Биндер. В случае казни без надлежащей правовой процедуры Россия нарушила бы международное гуманитарное право. Однако в его области не существует органа, принуждающего к следованию этому праву ("полиции"), поэтому в конечном счете все сводится к санкциям со стороны других государств, например, экономических, констатирует она.

Физические лица могут быть привлечены к индивидуальной ответственности перед национальными судами. Однако Владимир Путин в этом случае будет обладать иммунитетом как действующий глава государства, оговаривает профессор. Еще одним вариантом может быть процесс перед Международным уголовным судом. "Ни Россия, ни Украина не являются участницами Римского статута, однако Украина признала юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, совершенных на ее территории после 2014 года. В случае такого процесса действующий глава государства иммунитетом не обладает", - напоминает эксперт.

Что говорят в бундестаге о пленных с "Азовстали"

Депутаты бундестага также призывают Москву к гуманному обращению с украинскими пленными. "Они нуждаются в этом, и я надеюсь, что это понятно и агрессору России, - заявила глава фракции "зеленых" Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Россия должна придерживаться Женевской конвенции о защите военнопленных". С ней солидарен председатель фракции "левых" в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Он доволен, что с помощью дипломатии удалось добиться эвакуации военных с "Азовстали", однако напоминает, что "Россия взяла на себя обязательства хорошо обращаться с пленными солдатами".

Украинские правозащитники с тревогой следят за судьбой своих соотечественников. Руководитель Центра гражданских свобод в Украине, юрист Александра Матвийчук в интервью британскому онлайн-изданию inews призвала ООН обеспечить дополнительные гарантии того, что Москва будет придерживаться положений международного права и достойно обращаться с украинскими военнопленными. По ее мнению, история защитников "Азовстали" "заслуживает того, чтобы в будущем о ней написали книги и сняли фильмы", и у этой истории "должен быть счастливый конец".

Последние новости

НАВЕРХ
Back