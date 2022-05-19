Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?

Решение о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности в России будет принято Верховным судом РФ 26 мая. Соответствующий иск, с которым в суд обратилась Генпрокуратура РФ, рассмотрят в закрытом режиме.

Гарантии международного права

По оценке военного эксперта из Германии, бывшего генерала НАТО Эгона Раммса (Egon Ramms), приговор к высшей мере наказания в отношении украинских пленных в России стал бы явным нарушением международного права. "Что касается солдат, эвакуированных из Мариуполя, в том числе раненых, то они отправляются в военный плен. Этот процесс регулируется Женевской конвенцией 1949 года, - указал он в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. - И когда я слышу, что депутаты Думы внезапно говорят во всеуслышание, что им (украинским пленным. - Ред.) грозит смертная казнь, я думаю, что российские представители, судя по всему, в очередной раз или неправильно интерпретировали правовую ситуацию, или они снова начинают совершать военные преступления".

Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в августе 1949 года. В статье 13 этого документа говорится следующее: "С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции".

Как пояснил DW Андреас фон Арно (Andreas von Arnauld) - профессор юридического факультета Университета им. Кристиана Альбрехта в Киле, военнопленные могут подвергаться суду лишь за совершение военных преступлений, но не за свое участие в военном конфликте. При этом они имеют право на независимый и бесстрастный судебный процесс.

Перспектива процесса против РФ в ЕСПЧ

Другой эксперт по международному праву и международной защите прав - профессор Кристина Биндер (Christina Binder) из Университете бундесвера в Мюнхене - в письменном комментарии для DW обращает внимание на то, что Россия не ратифицировала 13-й дополнительный протокол к Европейской конвенции по правам человека, в которой государства обязуются полностью отменить смертную казнь (как в мирное, так и в военное время), однако ввела соответствующий мораторий посредством декрета.

"В целом Европа (то есть 47 стран-членов Совета Европы, считая РФ и исключая Беларусь) считается зоной, свободной от смертной казни. Ее отмена была критерием для приема в Совет Европы", - продолжает эксперт.