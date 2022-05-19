Сайты Draugiem.lv и Ukrainascilvekiem.lv подверглись кибератаке
В четверг утром, 19 мая, на сайты Draugiem.lv и Ukrainacilvekiem.lv, была совершена кибератака. По состоянию на утро четверге они не работают, сообщает агентство LETA.
В четверг утром, 19 мая, на сайты Draugiem.lv и Ukrainacilvekiem.lv, была совершена кибератака. По состоянию на утро четверге они не работают, сообщает агентство LETA.
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс сообщил агентству LETA, что сайты подверглись распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" или DDoS-атакам, которые начались около 20:00 вечером 18 мая.
Палкавниекс отметил, что компания активно работает над устранением неполадок, и сайт Ukraincilvekiem.lv в настоящее время возобновляет работу, а портал Draugiem.lv может быть запущен в ближайшее время.
Как сообщал RUS TVNET, после начала войны в Украине Латвия стала мишенью для кибератак:
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