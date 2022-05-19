Чт, 19.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

Сайты Draugiem.lv и Ukrainascilvekiem.lv подверглись кибератаке

Кибератака. Иллюстративное фото. ФОТО: ROB ENGELAAR/AFP

В четверг утром, 19 мая, на сайты Draugiem.lv и Ukrainacilvekiem.lv, была совершена кибератака. По состоянию на утро четверге они не работают, сообщает агентство LETA.

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс сообщил агентству LETA, что сайты подверглись распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" или DDoS-атакам, которые начались около 20:00 вечером 18 мая.

Палкавниекс отметил, что компания активно работает над устранением неполадок, и сайт Ukraincilvekiem.lv в настоящее время возобновляет работу, а портал Draugiem.lv может быть запущен в ближайшее время.

Как сообщал RUS TVNET, после начала войны в Украине Латвия стала мишенью для кибератак:

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