Сайты Draugiem.lv и Ukrainascilvekiem.lv подверглись кибератаке

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс сообщил агентству LETA, что сайты подверглись распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" или DDoS-атакам, которые начались около 20:00 вечером 18 мая.

Палкавниекс отметил, что компания активно работает над устранением неполадок, и сайт Ukraincilvekiem.lv в настоящее время возобновляет работу, а портал Draugiem.lv может быть запущен в ближайшее время.

Как сообщал RUS TVNET, после начала войны в Украине Латвия стала мишенью для кибератак: