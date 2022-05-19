Новшество в Европе: дополнительный отпуск для женщин

От болезненных менструаций страдают миллиарды женщин по всему миру. Обильное кровотечение, слабость, тошнота, спазмы, диарея - исследования показывают, что 90 процентам женщин репродуктивного возраста эти симптомы знакомы. Треть, помимо этого, чувствуют еще и нестерпимо сильную боль. По данным Американской академии семейных врачей, каждая пятая женщина в такой ситуации не может справиться с повседневными делами.

В медицине болезненные менструации называются дисменореей. По данным страховой компании, в Германии каждая десятая женщина испытывает такие интенсивные боли, что каждый месяц на 1-3 дня выпадает из рабочего графика.

В некоторых странах вне Европы женщинам в такой период разрешается уходить в отпуск, но такая практика вызывает споры - женщины боятся дискриминации и стигматизации. 17 мая в Испании рассмотрели возможность для женщин раз в месяц дополнительно брать три дня оплачиваемого отпуска, при особенно тяжелых симптомах - до пяти дней. Для получения "отгулов" потребуется соответствующая справка от врача, а все расходы возьмет на себя государство.

Отношение к реформе

В Испании отношение к такой инициативе - неоднозначное. Некоторые политики, представители женских организаций и профсоюзов выступают против нее и считают, что такое нововведение негативно отразится на женщинах, к примеру, при поиске работы. такие взгляды разделяет и министр экономики страны.

Реформа является частью законопроекта, который также предусматривает отмену НДС на гигиенические принадлежности, отпускные для женщин, решившихся на аборт и допуск к этой процедуре девушек с 16 лет без согласия ее родителей.

Страны с менструальным отпуском

Сегодня стран, где разрешены "менструальный отпуск" или хотя бы работа из дома в критические дни - очень немного. На Тайване полагается дополнительный отпуск до трех дней в год, в Южной Корее женщинам дается день в месяц, прочие примеры - Япония, Замбия и Индонезия.

Проведенный в Нидерландах опрос показал, что 14% женщин брали из-за проблем с менструацией больничный, но только каждая пятая указывала истинную причину для этого.

А как думают сами женщины?

На работе в службе терапии Джуди Берч из Британии часто слышит, что женщины предпочитают не пропускать рабочие дни из-за менструальных болей. "У многих из-за регулярных больничных возникают проблемы", - рассказала она. Женщинам на работе грозят дисциплинарными взысканиями, иногда - даже увольнениями. В каждой стране в этом вопросе своя степень свободы.

Берч же считает такую инициативу даже недостаточной: "Если ты каждый месяц испытываешь боли, трех дней мало. Это жалкая подачка". Она считает, что куда важнее глобальные изменения в рабочей среде ради большей гибкости. Директор консалтинговой фирмы Kiroyan Partners в Индонезии Веве Хитипев же уверена в пользе подобных законов, потому что он признает существование данной проблемы и предлагает поддержку женщинам. "Предприятия должны давать возможность одновременно заниматься своей профессией и выполнять свои роли в обществе - человека, женщины и матери", - подчеркивает она.