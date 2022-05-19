Чт, 19.05.2022
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Новшество в Европе: дополнительный отпуск для женщин

Менструальные боли - на работе все еще табу ФОТО: Shutterstock

Испания может стать первой страной в Европе, пошедшей навстречу женщинам, страдающим от сильных болей во время менструации. Теперь их планируют освобождать на это время от работы передает Deutsche Welle.

От болезненных менструаций страдают миллиарды женщин по всему миру. Обильное кровотечение, слабость, тошнота, спазмы, диарея - исследования показывают, что 90 процентам женщин репродуктивного возраста эти симптомы знакомы. Треть, помимо этого, чувствуют еще и нестерпимо сильную боль. По данным Американской академии семейных врачей, каждая пятая женщина в такой ситуации не может справиться с повседневными делами.

В медицине болезненные менструации называются дисменореей. По данным страховой компании, в Германии каждая десятая женщина испытывает такие интенсивные боли, что каждый месяц на 1-3 дня выпадает из рабочего графика.

В некоторых странах вне Европы женщинам в такой период разрешается уходить в отпуск, но такая практика вызывает споры - женщины боятся дискриминации и стигматизации. 17 мая в Испании рассмотрели возможность для женщин раз в месяц дополнительно брать три дня оплачиваемого отпуска, при особенно тяжелых симптомах - до пяти дней. Для получения "отгулов" потребуется соответствующая справка от врача, а все расходы возьмет на себя государство.

Отношение к реформе

В Испании отношение к такой инициативе - неоднозначное. Некоторые политики, представители женских организаций и профсоюзов выступают против нее и считают, что такое нововведение негативно отразится на женщинах, к примеру, при поиске работы. такие взгляды разделяет и министр экономики страны.

Реформа является частью законопроекта, который также предусматривает отмену НДС на гигиенические принадлежности, отпускные для женщин, решившихся на аборт и допуск к этой процедуре девушек с 16 лет без согласия ее родителей.

Страны с менструальным отпуском

Сегодня стран, где разрешены "менструальный отпуск" или хотя бы работа из дома в критические дни - очень немного. На Тайване полагается дополнительный отпуск до трех дней в год, в Южной Корее женщинам дается день в месяц, прочие примеры - Япония, Замбия и Индонезия.

Проведенный в Нидерландах опрос показал, что 14% женщин брали из-за проблем с менструацией больничный, но только каждая пятая указывала истинную причину для этого.

А как думают сами женщины?

На работе в службе терапии Джуди Берч из Британии часто слышит, что женщины предпочитают не пропускать рабочие дни из-за менструальных болей. "У многих из-за регулярных больничных возникают проблемы", - рассказала она. Женщинам на работе грозят дисциплинарными взысканиями, иногда - даже увольнениями. В каждой стране в этом вопросе своя степень свободы.

Берч же считает такую инициативу даже недостаточной: "Если ты каждый месяц испытываешь боли, трех дней мало. Это жалкая подачка". Она считает, что куда важнее глобальные изменения в рабочей среде ради большей гибкости. Директор консалтинговой фирмы Kiroyan Partners в Индонезии Веве Хитипев же уверена в пользе подобных законов, потому что он признает существование данной проблемы и предлагает поддержку женщинам. "Предприятия должны давать возможность одновременно заниматься своей профессией и выполнять свои роли в обществе - человека, женщины и матери", - подчеркивает она.

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